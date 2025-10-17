  • Megjelenítés
Megtörtént a telefonhívás: beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal
Megtörtént a telefonhívás: beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tervezett budapesti békecsúcs előkészületeiről.

A fejleményről a magyar vezető Facebookon számol be, de Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is megerősítette.

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!”

– ezt írta ki Orbán Viktor közösségi oldalára.

Dmitrij Peszkov annyit mondott, hogy azért esett Magyarországra a választás, mivel Budapest

szuverén álláspontot követ, annak ellenére, hogy NATO és EU-tag.”

Peszkov annyit mondott még, hogy nem tudni, Putyin hogy jut majd el Magyarországra, hiszen az összes környező ország vagy NATO / EU-tag, vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja. Az EU országai repülési tilalmat vezettek be orosz gépekre, az ICC pedig elfogatóparancsot tart érvényben az orosz vezető ellen.

A Kreml később további tájékoztatást ígért.

Jön a következő békecsúcs, Ukrajna sikeres ellentámadást jelentett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

