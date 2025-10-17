"Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul... Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat nemcsak Európában, hanem az egész világon" - mondta.
A kontinens biztonsági kilátásaival kapcsolatban Nariskin kijelentette: "Látható, hogy Európában globális háborúspárt működik, amely nem akarja a tartós és igazságos béke megteremtését az európai kontinensen, mindenki számára egyenlő és oszthatatlan biztonsággal, amelyhez Oroszország ragaszkodik".
Nariskin azt állította, hogy számos nyugati országnak, elsősorban a NATO európai szárnyának továbbra is az a célja, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy meg akarja akadályozni, hogy a (több szovjet utódállamot tömörítő) Független Államok Közössége önálló erőközpontként léphessen fel.
Az ügy előzménye, hogy lapértesülések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen is megkéri majd Donald Trump amerikai elnököt arra, hogy adjon Tomahawk-rakétákat Ukrajnának.
