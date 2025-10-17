Robbantásos merényletkísérlet Olaszországban – megszólalt a kormányfő

Meloni nyilvánosan ítélte el a merényletet, miután csütörtök késő este Ranucci otthona előtt felrobbant az autója alá rejtett szerkezet. Személyi sérülés nem történt, de a detonáció megrongálta a család másik járművét és egy szomszédos házat a Rómától délre fekvő Pomeziában.
Az antimaffia-ügyészség vizsgálatot indított az ügyben – jelentette az ANSA hírügynökség.
"Teljes szolidaritásomat fejezem ki Sigfrido Ranucci újságíróval, és a leghatározottabban elítélem a súlyos megfélemlítési kísérletet, amelynek áldozata lett" – közölte Meloni, hozzátéve:
Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink nem alkuképes értékei, amelyeket továbbra is megvédünk.
Ranucci és a Meloni-kormány viszonya feszült: a Report című műsor, amelynek Ranucci a műsorvezetője, többször vizsgált kormányzati szereplőket, köztük azt is, hogy tisztségviselőknek volt-e szerepük a Monte dei Paschi di Siena által megkísérelt Mediobanca-felvásárlásban. Az ügy nyomán Meloni kabinetfőnöke, Gaetano Caputi júliusban jogi lépéseket tett a műsor ellen.
Az elmúlt években a kormány több tagja – köztük Ignazio La Russa, a szenátus elnöke, és Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter –, valamint befolyásos politikusi családok, például a Berlusconi család, több pert is indított Ranucci ellen.
A kormány más tagjai most ugyancsak kiálltak Ranucci mellett:
- Guido Crosetto védelmi miniszter "rendkívül súlyosnak, gyávának és elfogadhatatlannak" nevezte a támadást,
- Matteo Piantedosi belügyminiszter pedig teljes rendőri támogatást ígért a tettesek azonosításához és az újságíró védelmének megerősítéséhez.
Ranucci évek óta rendőri védelem alatt áll, miután őt és szerkesztőségét rendszeres fenyegetések érték politikusokról, üzleti vezetőkről és más közszereplőkről, valamint maffiahálózatokról és a szervezett bűnözéshez köthető korrupciós ügyekről szóló riportjaik miatt. A hét elején felmentették egy, a Report egyik vizsgálatához kapcsolódó rágalmazási ügyben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
