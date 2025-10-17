  • Megjelenítés
Robbantásos merényletkísérlet Olaszországban – megszólalt a kormányfő
Robbantásos merényletkísérlet Olaszországban – megszólalt a kormányfő

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elítélte a Sigfrido Ranucci oknyomozó újságíró ellen elkövetett, autóba rejtett bombás támadást - számolt be a Politico.

Meloni nyilvánosan ítélte el a merényletet, miután csütörtök késő este Ranucci otthona előtt felrobbant az autója alá rejtett szerkezet. Személyi sérülés nem történt, de a detonáció megrongálta a család másik járművét és egy szomszédos házat a Rómától délre fekvő Pomeziában.

Az antimaffia-ügyészség vizsgálatot indított az ügyben – jelentette az ANSA hírügynökség.

"Teljes szolidaritásomat fejezem ki Sigfrido Ranucci újságíróval, és a leghatározottabban elítélem a súlyos megfélemlítési kísérletet, amelynek áldozata lett" – közölte Meloni, hozzátéve:

Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink nem alkuképes értékei, amelyeket továbbra is megvédünk.

Ranucci és a Meloni-kormány viszonya feszült: a Report című műsor, amelynek Ranucci a műsorvezetője, többször vizsgált kormányzati szereplőket, köztük azt is, hogy tisztségviselőknek volt-e szerepük a Monte dei Paschi di Siena által megkísérelt Mediobanca-felvásárlásban. Az ügy nyomán Meloni kabinetfőnöke, Gaetano Caputi júliusban jogi lépéseket tett a műsor ellen.

Az elmúlt években a kormány több tagja – köztük Ignazio La Russa, a szenátus elnöke, és Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter –, valamint befolyásos politikusi családok, például a Berlusconi család, több pert is indított Ranucci ellen.

A kormány más tagjai most ugyancsak kiálltak Ranucci mellett:

  • Guido Crosetto védelmi miniszter "rendkívül súlyosnak, gyávának és elfogadhatatlannak" nevezte a támadást,
  • Matteo Piantedosi belügyminiszter pedig teljes rendőri támogatást ígért a tettesek azonosításához és az újságíró védelmének megerősítéséhez.

Ranucci évek óta rendőri védelem alatt áll, miután őt és szerkesztőségét rendszeres fenyegetések érték politikusokról, üzleti vezetőkről és más közszereplőkről, valamint maffiahálózatokról és a szervezett bűnözéshez köthető korrupciós ügyekről szóló riportjaik miatt. A hét elején felmentették egy, a Report egyik vizsgálatához kapcsolódó rágalmazási ügyben.

