Történelmi megállapodás: Amerika ugródeszkának használja az európai hatalmat a jövő szuperfegyvereihez

A szándéknyilatkozatot Gijs Tuinman holland védelmi államtitkár írta alá Washingtonban, a holland nagykövetségen. A megállapodás transzatlanti együttműködést tesz lehetővé az autonóm dróntechnológiák területén.

Nagyon hálásak vagyunk és keményen dolgoztunk amerikai partnereinkkel, hogy bekerüljünk a CCA programba. Ez számunkra nagy jelentőségű

- nyilatkozta Tuinman a bejelentést követően. Hozzátette, hogy a világ biztonságosabbá válik, ha a közeljövőben ilyen típusú repülőgépeket tudnak üzemeltetni az európai hadszíntéren.

Az új partnerség eredményeként Hollandia „teljes hozzáférést” kapott az amerikai légierő CCA programjához "minden szinten", lehetővé téve a holland tisztviselők számára, hogy saját, az európai hadszíntérre jellemző követelményeiket is beépítsék. Tuinman szerint a jövőben akár 1000 ilyen drónra is szükség lehet, ami mind az amerikai ipar, mind az európai partnerek számára előnyös. A holland államtitkár kiemelte, hogy „Hollandia ugródeszkaként szolgál az Egyesült Államok számára Európába való bejutáshoz”. Ezzel arra utalt, hogy az együttműködés értékesítési lehetőségeket nyithat az amerikai cégek számára az európai piacon.

A program keretében „mindkét nemzet közösen fejleszt, tesztel és értékel CCA technológiákat, küldetési rendszereket és bevetési koncepciókat, amelyek erősítik a szövetséges légierők közötti interoperabilitást”. Hollandia emellett külön szándéknyilatkozatot írt alá a General Atomics amerikai vállalattal is, amely kezdetben kis méretű, hírszerzési, megfigyelési és felderítési képességekkel rendelkező drónok fejlesztésére összpontosít. A megállapodás magában foglalja a pilóta nélküli légi rendszerek gyártási képességének kiépítését is, amelyben az amerikai cég a holland VDL Defentec céget bízta meg a kis drónok gyártásával. A holland sajtóközlemény szerint a General Atomics-szal közösen fejlesztett UAV-k már jövőre szolgálatba állhatnak.

