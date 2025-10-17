Trump tanácsadója nem vallotta magát bűnösnek

A 76 éves Bolton ellen 18 vádpontot fogalmaztak meg, amelyek szerint érzékeny, köztük szigorúan titkos minősítésű anyagokat osztott meg vagy tartott magánál. Ártatlanságát pénteken jelentette be, miután feladta magát a szövetségi bíróságon.
A vádak szerint Bolton személyes üzenetküldő alkalmazásokat és e-mailt használt érzékeny információk törvénytelen továbbítására.
Ezek a dokumentumok jövőbeli támadásokról, külföldi ellenfelekről és külpolitikai kapcsolatokról tartalmaztak hírszerzési információkat
- írták az ügyészek.
A vádirat szerint Bolton "naplószerű bejegyzéseket" osztott meg két meg nem nevezett személlyel, és személyes e-mail fiókját használta érzékeny anyagokat tartalmazó üzenetek továbbítására. Emellett 2019 és 2021 között Bolton állítólag célpontja volt egy hackertámadásnak, amelyben egy "vélhetően az Iráni Iszlám Köztársasághoz köthető kiberbűnöző" hozzáférést szerzett fiókjához, így a minősített anyagok is nyilvánosságra kerültek.
Bolton ügyvédje, Abbe Lowell szerint "mint sok közéleti személyiség a történelem során, Bolton nagykövet naplót vezetett - ez nem bűncselekmény". Az ügyvéd a kérdéses feljegyzéseket "nem minősített, csak közvetlen családjával megosztott, és az FBI által már 2021 óta ismert" anyagokként jellemezte.
Már Trump kritkusa
Bolton, aki Trump első kormányzata alatt szolgált, de feszült körülmények között távozott a Fehér Házból, az elnök egyik legélesebb kritikusává vált. Amikor a vádakkal szembesült, kijelentette, hogy cselekedetei "törvényesek voltak", és hozzátette, hogy "a legújabb célpontja lett az Igazságügyi Minisztérium fegyverként való használatának, hogy megvádolják azokat, akiket [Trump] ellenségeinek tekint".
Bolton már 2020 óta vizsgálat alatt áll a minősített információk kezelése miatt, amikor könyvet akart megjelentetni a Trump-kormányzatban töltött idejéről. Az Igazságügyi Minisztérium megpróbálta megakadályozni a könyv kiadását, arra hivatkozva, hogy minősített információkat tartalmazhat. Bár egy szövetségi bíró a kormány ellen döntött, megrótta Boltont, mondván, hogy "az Egyesült Államok nemzetbiztonságával játszott hazárdjátékot".
A vizsgálat a Biden-adminisztráció alatt is folytatódott, de nem vezetett vádakhoz.
Az FBI augusztusban házkutatást tartott Bolton házában és irodájában, ami aktív nyomozásra utalt.
Címlapkép forrása: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images
