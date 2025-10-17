Trump Zelenszkijnek: megtiszteltetés ilyen erős vezetővel találkozni – Percről percre közvetítésünk

Trump: nagyon jó esélyünk van arra, hogy befejezzük ezt a háborút
Nagyon jó esélyünk van arra, hogy a befejezéshez vigyük ezt a háborút
- mondta Trump.
Az amerikai elnök megjegyezte, ő a közvetítő a két másik elnök, Putyin és Zelenszkij között.
Ezt követően arról beszélt, hogy az orosz-ukrán lenne a kilencedik háború, amit ő meg tud oldani.
Szeretek háborúkat megoldani
- mondta.
Donald Trumpot a Tomahawkokról kérdezték
Donald Trumpot arról kérdezték, hogy mi a különbség Magyarország és India között, ami az orosz olajvásárlásokat illeti. Trump elmondta, Magyarországnak nincs kikötője, ezért nem tud máshonnan olajat szerezni, csak Oroszországból.
Trump elmondta, az Egyesült Államoknak szüksége van a Tomahawkokra, de nem válaszolt arra, hogy adna-e át Ukrajnának ilyen rakétákat. Az amerikai elnök szerint ha Ukrajna mélyen Oroszországban hajtana végre támadást, az a háború eszkalációját jelentené.
Zelenszkij megjegyezte, Ukrajnának szüksége van a Tomahawkokra. Hozzátette, Ukrajna „több ezer drónnal” tudná ellátni az Egyesült Államokat, ha Washington engedélyezné a Tomahawk rakéták használatát.
Nagy lehetőségek rejlenek a drónjainkban
- jegyezte meg.
Trumpot megkérdezik, hogy érdekli-e ez az üzlet.
Igen, érdekelne. Jelenleg rengeteg drónunk van. Saját drónokat gyártunk, de másoktól is vásárolunk, és ők [Ukrajna] nagyon jó drónokat gyártanak
– válaszolja.
Trump nem akart arra a kérdésre válaszolni, hogy Ukrajnának át kell-e adnia területeket Oroszországnak.
A háború nagyon érdekes. Soha nem lehet tudni. A háborúval, a háborúval és a békével soha nem lehet tudni, de soha nem lehet tudni
- mondta.
Trump és Zelenszkij beszél
Donald Trump elmondta, telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, szerinte jól haladnak az ügyek az alaszkai találkozó óta.
Megtiszteltetés, hogy egy nagyon erős vezetővel dolgozhatok együtt, egy olyan emberrel, aki sok mindenen ment keresztül, és akit nagyon jól megismertem, és nagyon jól kijövünk egymással
- mondta Trump Zelenszkijről.
Trump amerikai elnök szerint ő és Zelenszkij új lehetőségekről tárgyalnak majd, amelyek lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy mélyebben behatoljon Oroszország területére. Szó szerint nem említette a Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat.
Zelenszkij gratulált Trumpnak a gázai fegyverszünethez. Elmondta, Oroszország sok veszteséget szenvedett a fronton.
Arra a kérdésre, hogy miért Budapesten találkozik Putyinnal, Trump elmondta, jó viszonyban vannak Orbán Viktor miniszterelnökkel, és szereti Magyarországot, és Orbán Viktor jó házigazda lesz.
Trump megjegyezte, kétoldalú találkozó lesz Budapesten, de Zelenszkijjel is kapcsolatban lesznek.
Trump szerint Putyin be akarja fejezni a háborút. 2 és fél órán át beszélt az orosz elnökkel tegnap - jegyezte meg.
Zelenszkij elmondta, bármilyen formában hajlandó beszélni, a lényeg, hogy békét kössenek.
Kétoldalú, háromoldalú: nem számít. Csak a béke. Ez a fontos
- fogalmazott.
Megérkezett Zelenszkij, Trump fogadta
Donald Trump amerikai elnök megjelent a Fehér Ház bejáratánál, majd köszöntötte az érkező Zelenszkijt. A két vezető kezet fogott egymással, a kamerák felé fordultak, de kérdésekre még nem válaszoltak.
Washingtonban találkozik egymással Trump és Zelenszkij – Percről percre közvetítésünk
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Fehér Házban találkozik egymással. Zelenszkij el akarna érni, hogy Trump adjon át Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat Ukrajnának (európai pénzügyi támogatással), ám erre most kevés az esély, ugyanis az amerikai elnök orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal készül találkozóra Budapesten. Ebben a hírfolyamban követjük Trump és Zelenszkij találkozójának eseményeit.
Címlapkép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója 2025. augusztus 18-án. Forrás: Tasos Katopodis/Getty Images
