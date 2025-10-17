Trump Zelenszkijnek: megtiszteltetés ilyen erős vezetővel találkozni – Percről percre közvetítésünk

Donald Trumpot arról kérdezték, hogy mi a különbség Magyarország és India között, ami az orosz olajvásárlásokat illeti. Trump elmondta, Magyarországnak nincs kikötője, ezért nem tud máshonnan olajat szerezni, csak Oroszországból.

Trump elmondta, az Egyesült Államoknak szüksége van a Tomahawkokra, de nem válaszolt arra, hogy adna-e át Ukrajnának ilyen rakétákat. Az amerikai elnök szerint ha Ukrajna mélyen Oroszországban hajtana végre támadást, az a háború eszkalációját jelentené.

Zelenszkij megjegyezte, Ukrajnának szüksége van a Tomahawkokra. Hozzátette, Ukrajna „több ezer drónnal” tudná ellátni az Egyesült Államokat, ha Washington engedélyezné a Tomahawk rakéták használatát.

Nagy lehetőségek rejlenek a drónjainkban

- jegyezte meg.

Trumpot megkérdezik, hogy érdekli-e ez az üzlet.

Igen, érdekelne. Jelenleg rengeteg drónunk van. Saját drónokat gyártunk, de másoktól is vásárolunk, és ők [Ukrajna] nagyon jó drónokat gyártanak

– válaszolja.

Trump nem akart arra a kérdésre válaszolni, hogy Ukrajnának át kell-e adnia területeket Oroszországnak.

A háború nagyon érdekes. Soha nem lehet tudni. A háborúval, a háborúval és a békével soha nem lehet tudni, de soha nem lehet tudni

- mondta.