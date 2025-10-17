Váratlan bejelentés: András herceg lemond minden címéről

A királlyal, közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem kapcsolatos folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról
- közölte András herceg a Buckingham-palota által kiadott nyilatkozatban.
A herceg növekvő nyomással szembesült Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata és egy állítólagos kínai kémhez fűződő kapcsolatai miatt. András ismételten "határozottan" tagadta a vele szemben felhozott vádakat.
András 2019-ben vonult vissza a közélettől, miután széles körben bírált interjút adott a BBC-nek Epsteinnel való kapcsolatáról.
Őfelsége egyetértésével úgy érezzük, most tovább kell lépnem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet vagy a rám ruházott kitüntetéseket
- jelentette ki András pénteken.
Mi történt?
András problémái akkor kezdődtek, amikor 2015-ben Virginia Giuffre szexuális visszaélés miatt pert indított ellene. Giuffre azt állította, hogy Epstein emberkereskedelemnek vetette alá, és 2001-ben arra kényszerítette, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen barátaival, köztük András herceggel, aki tudta, hogy a lány az amerikai törvények szerint kiskorú. Giuffre azt is állította, hogy András szexuálisan bántalmazta őt Epstein magánszigetén az Amerikai Virgin-szigeteken, manhattani villájában és egykori barátnője, Ghislaine Maxwell londoni otthonában.
A per közepette Andrást megfosztották katonai címeitől és több jótékonysági szervezetben betöltött pozíciójától. András herceg többször is tagadta Giuffre állításait. 2022-ben András herceg és Giuffre peren kívüli megegyezést kötöttek, amelynek részletei nem nyilvánosak.
András herceget intenzív vizsgálatnak vetették alá egy állítólagos kínai kémhez fűződő kapcsolatai miatt is. Bírósági dokumentumok feltárták András kapcsolatának mértékét Yang Tengbóval, aki állítólag szoros kapcsolatokat alakított ki a herceggel.
Egy 2024 decemberi bírósági meghallgatáson, amely megerősítette Yang Egyesült Királyságból való kitiltását, kiderült, hogy Yang felhatalmazást kapott arra, hogy András herceg nevében járjon el kínai befektetőkkel folytatott üzleti tárgyalásokon az Egyesült Királyságban. A kormányzati vizsgálat során Yang tagadott minden szabálytalanságot. András herceg továbbra is megtartja hercegi rangját, mivel II. Erzsébet fiaként született.
