Váratlan fordulatot vett Trump katonai akciója: lehet, hogy az egész egy tévedés, hirtelen lemondott a főparancsnok

A New York Times számolt be először arról, hogy több, Venezuelában dolgozó vagy venezuelai család, aki halászattal foglalkozik, elkezdte hiányolni családtagjait. Van közülük, aki egy hete kihajózott, de még mindig nem tért vissza.
Helyi közösségek és közösségi médiafelhasználók is arról spekulálnak, hogy jó esély van rá, hogy az eltűnt halászokat az Egyesült Államok légiereje felrobbantotta hajójukkal együtt.
Az USA hadereje az elmúlt egy hónap során összesen hat hajót lőtt ki Venezuela partjainál: azzal gyanúsítják őket, hogy kábítószert csempésztek az Egyesült Államokba. Erre bizonyítékot Washington még nem mutatott be, csak a hajók elsüllyesztéséről készült videókat közlik.
Az eltűntek közt van több venezuelai és egy Trinidad és Tobagóból származó halász is.
Közben a BBC arról ír: a venezuelai halászok tömegesen tagadják meg a munkát, mivel félnek kimenni a tengerre, tartva attól, hogy az amerikai légierő az ő hajójukat is kilövi.
A cikk megjegyzi ugyanakkor:
a part menti falvakban élő halászok közül nem mindenki teljesen ártatlan, a helyi drogkartellek valóban rendszeresen lefizetik / megzsarolják őket, hogy segítsenek nekik kábítószert csempészni.
Közben érdekes fejlemény, hogy az Axios beszámolója szerint tegnap lemondott Alvin Holsey tengernagy, az amerikai Déli Parancsnokság főparancsnoka.
Holsey tengernagy volt felelős annak a katonai műveleti csoportnak irányításáért, amely a Venezuela körüli támadásokban is részt vesz.
Azt nem tudni, az amerikai katonai vezető pontosan miért mondott le, a döntés nem azonnali hatályú, Holsey még december közepéig marad a parancsnoki beosztásában.
A lap ugyanakkor megjegyzi: Holsey tengernagy nyíltan ellenezte a Venezuela körüli katonai műveleteket és személyes összetűzése volt Pete Hegseth védelmi miniszterrel – nincs egyértelmű jele ugyanakkor annak, hogy ezek vezettek az admirális látszólag önkéntes távozásához.
Címlapkép forrása: Andrej Tarfila/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Ma megérkezhet a bejelentés.
Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat
Elmondta Donald Trump, mi lesz most a cirkálórakéták sorsa.
Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország
Farkas András elemzése.
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!