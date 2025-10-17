Váratlan fordulatot vett Trump katonai akciója: lehet, hogy az egész egy tévedés, hirtelen lemondott a főparancsnok

Több érdekes fordulat is történt az elmúlt néhány órában Donald Trump elnök Venezuela körüli katonai akciója kapcsán: egyrészt kiderült, hogy valószínűleg néhány halászhajót is kilőttek az amerikai katonák a latin-amerikai ország mellett, másrészt váratlanul lemondott Alvin Holsey tengernagy, a térség műveleti parancsnoka.

A New York Times számolt be először arról, hogy több, Venezuelában dolgozó vagy venezuelai család, aki halászattal foglalkozik, elkezdte hiányolni családtagjait. Van közülük, aki egy hete kihajózott, de még mindig nem tért vissza.

Helyi közösségek és közösségi médiafelhasználók is arról spekulálnak, hogy jó esély van rá, hogy az eltűnt halászokat az Egyesült Államok légiereje felrobbantotta hajójukkal együtt.

Az USA hadereje az elmúlt egy hónap során összesen hat hajót lőtt ki Venezuela partjainál: azzal gyanúsítják őket, hogy kábítószert csempésztek az Egyesült Államokba. Erre bizonyítékot Washington még nem mutatott be, csak a hajók elsüllyesztéséről készült videókat közlik.

Az eltűntek közt van több venezuelai és egy Trinidad és Tobagóból származó halász is.

Közben a BBC arról ír: a venezuelai halászok tömegesen tagadják meg a munkát, mivel félnek kimenni a tengerre, tartva attól, hogy az amerikai légierő az ő hajójukat is kilövi.

A cikk megjegyzi ugyanakkor:

a part menti falvakban élő halászok közül nem mindenki teljesen ártatlan, a helyi drogkartellek valóban rendszeresen lefizetik / megzsarolják őket, hogy segítsenek nekik kábítószert csempészni.

Közben érdekes fejlemény, hogy az Axios beszámolója szerint tegnap lemondott Alvin Holsey tengernagy, az amerikai Déli Parancsnokság főparancsnoka.

Holsey tengernagy volt felelős annak a katonai műveleti csoportnak irányításáért, amely a Venezuela körüli támadásokban is részt vesz.

Azt nem tudni, az amerikai katonai vezető pontosan miért mondott le, a döntés nem azonnali hatályú, Holsey még december közepéig marad a parancsnoki beosztásában.

A lap ugyanakkor megjegyzi: Holsey tengernagy nyíltan ellenezte a Venezuela körüli katonai műveleteket és személyes összetűzése volt Pete Hegseth védelmi miniszterrel – nincs egyértelmű jele ugyanakkor annak, hogy ezek vezettek az admirális látszólag önkéntes távozásához.

