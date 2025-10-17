  • Megjelenítés
Zelenszkij nem adja fel: személyesen kéri majd el Donald Trumptól az Oroszországot fenyegető rakétákat
Globál

Zelenszkij nem adja fel: személyesen kéri majd el Donald Trumptól az Oroszországot fenyegető rakétákat

Portfolio
A mai nap folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen is megkéri majd Donald Trump amerikai elnököt arra, hogy adjon Tomahawk-rakétákat Ukrajnának – adta hírül több amerikai, brit és ukrán lap.

A két vezető a Fehér Házban tárgyal majd,

a beszélgetés egyik fő célja az lesz majd, hogy az ukrán vezető Tomahawk-rakétákat kérjen Amerikától.

Zelenszkij sajtóértesülések szerint azzal érvel majd, hogy a rakéták Amerikának lényegében semmibe nem kerülnek majd, hiszen az európai országok kifizetik majd a transzfert, emellett úgy látja, sakkban lehet majd velük tartani Oroszországot, annak érdekében, hogy mindenképpen békét kössenek Ukrajnával.

Nagyon alacsony az esély arra, hogy a kijevi vezető megkapja, amit kér.

Trump tegnap este már mismásolt a kérdéssel kapcsolatosan: azt mondta, Amerikának is kellenek a Tomahawkok, így nem tudja megoldani, hogy Kijev is kapjon belőlük.

Emellett Oroszország világossá tette, hogy nem fognak tárgyalni az USA-val, ha Tomahawkokat adnak Ukrajnának, Trump pedig tegnap este jelentette be, hogy elnöki szintű béketárgyalás lesz Budapesten.

A Tomahawk egy 1500-2500 kilométeres hatótávolságú, 450 kilogrammos robbanófejjel felszerelhető cirkálórakéta. Ukrajna még 2024 őszén, a Biden-adminisztráció idején kérte először ezeket a fegyvereket az USA-tól.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

2025. október 20.

