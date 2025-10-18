  • Megjelenítés
Budapesten lesz az amerikai–orosz csúcstalálkozó, derülnek ki a fontos részletek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Budapesten lesz az amerikai–orosz csúcstalálkozó, derülnek ki a fontos részletek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
Egyre több részlet lát napvilágot a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozóról. A jelenlegi információk szerint az eseményre a következő két hétben kerülhet sor, feltehetően azt követően, hogy Donald Trump lezárja ázsiai körútját. Vlagyimir Putyinnak nem kell attól tartania, hogy magyarországi érkezésekor letartóztatnák a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) körözése alapján – ezt Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette, Magyarország ugyanis 2025 tavaszán kilépett a szervezetből.

Mindeközben Kelet-Ukrajnában a harcok továbbra sem csillapodnak: az orosz hadsereg túlerővel próbál előretörni, és bár sikerül újabb területeket elfoglalnia, ezt jelentős emberi és technikai veszteségek árán teszi. Jelenleg több ukrán várost is a bekerítés veszélye fenyeget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Megszólalt az orosz nagykövetség Putyin budapesti látogatásáról

Oroszország budapesti nagykövetsége készen áll az együttműködésre az Orbán Viktor által létrehozott szervezőbizottsággal, amely Vlagyimir Putyin és Donald Trump lehetséges budapesti találkozóját készíti elő - közölte a Tass.

Megszólalt az orosz nagykövetség Putyin budapesti látogatásáról
Így repülhet Putyin Budapestre, ha nem akarja, hogy lelőjék a gépét

A budapesti csúcstalálkozóhoz a Kreml számára a legvalószínűbb egy mintegy nyolcórás, Törökország felé kerülő útvonal, mert a NATO- és ICC-tagállamok légterének kockázatai miatt a rövidebb opciók politikailag és jogilag vállalhatatlanok - írja a Telegraph elemzése.

Így repülhet Putyin Budapestre, ha nem akarja, hogy lelőjék a gépét

