Budapesten lesz az amerikai–orosz csúcstalálkozó, derülnek ki a fontos részletek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Mindeközben Kelet-Ukrajnában a harcok továbbra sem csillapodnak: az orosz hadsereg túlerővel próbál előretörni, és bár sikerül újabb területeket elfoglalnia, ezt jelentős emberi és technikai veszteségek árán teszi. Jelenleg több ukrán várost is a bekerítés veszélye fenyeget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Megszólalt az orosz nagykövetség Putyin budapesti látogatásáról
Oroszország budapesti nagykövetsége készen áll az együttműködésre az Orbán Viktor által létrehozott szervezőbizottsággal, amely Vlagyimir Putyin és Donald Trump lehetséges budapesti találkozóját készíti elő - közölte a Tass.
Így repülhet Putyin Budapestre, ha nem akarja, hogy lelőjék a gépét
A budapesti csúcstalálkozóhoz a Kreml számára a legvalószínűbb egy mintegy nyolcórás, Törökország felé kerülő útvonal, mert a NATO- és ICC-tagállamok légterének kockázatai miatt a rövidebb opciók politikailag és jogilag vállalhatatlanok - írja a Telegraph elemzése.
Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak
Hihetetlen átalakulás, ez a görög gazdasági csoda.
Leminősítette Franciaországot az S&P!
A kilátás stabil.
Súlyos kijelentés érkezett a vállalkozóktól: alig 10 százalékkal nőhet a minimálbér
A szociális hozzájárulási adó csökkentése sem lesz elég a nagyobb béremeléshez.
Hihetetlen botrány az USA-ban: a Hamász terroristája lóvá tette a titkosszolgálatokat, és letelepedett Oklahomában
A férfi a vízumkérelmében nem vallotta be, hogy terrorista.
Veszélyben az amerikai nukleáris biztonság: kulcsfontosságú szakembereket küldenek szabadságra
A kormányzati leállás az ok.
Váratlan bejelentés: András herceg lemond minden címéről
A botrányok nyomán hozta meg döntését.
Megszólalt az EU bővítéséről Magyarország szomszédja – ezeket az országokat látná szívesen
Magára is haragította az egyik érintettet.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?