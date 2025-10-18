  • Megjelenítés
Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás
Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás

Kész az Egyesült Államok "fenyegetései" elleni védelmi terv - közölte Nicolás Maduro venezuelai elnök szombaton, miután befejeződött egy hadgyakorlat az ország négy szövetségi államában.

Hét amerikai hadihajó tartózkodik a Karib-tengeren, egy pedig a Mexikói-öbölben hivatalosan a kábítószer-csempészet elleni harc jegyében, amelynek a célpontja elsősorban Venezuela. Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, amikor a hajókat oda vezényelték, hogy titkos műveleteket engedélyezett ott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) számára.

Válaszul Nicolás Maduro hadgyakorlatokat rendelt el államonként több ezer katonával a határokon.

Mostanra kiépítetteük az ország összes védelmi övezetét minden államban"

- jelentette ki Maduro a Telegramon közzétett videójában.

Minden szövetségi közigazgatási egység készen áll a 27 alapvető védelmi feladat ellátására az országban".

Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett kábítószer-csempész hajókat, összesen huszonhét ember halálát okozva.

Nicolás Maduro szerint Washington a drogcsempészetet használja ürügyül "a rendszerváltás kikényszerítésére" és országa hatalmas kőolajkészleteinek birtokba vételére.

