Élő adásban káromkodott az Egyesült Államok elnöke
Donald Trump élő adásban káromkodott az ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozón - számolt be az Independent.

Donald Trump amerikai elnök élő adásban káromkodott,

miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt a Fehér Házban.

A pénteki találkozón újságírói kérdésekre válaszolva, amikor a Nicolás Maduro venezuelai elnökkel fennálló feszültségekről kérdezték, Trump trágár kifejezést használt.

"Mindent felajánlott", mondta Trump Maduróra utalva.

Tudják miért? Mert nem akar sz*rakodni az Egyesült Államokkal.(Because he doesn't want to f*** around with the United States.)

A káromkodás után az elnök gyorsan lezárta a sajtótájékoztatót, a műsorszolgáltatók pedig elnézést kértek a nézőktől Trump nyelvhasználata miatt.

