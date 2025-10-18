Elszabadultak az indulatok Amerikában: országszerte tüntetnek Trump ellen, rengetegen vonultak utcára

A szombati "No Kings" (kb. "nincsenek királyok" / "ne legyenek királyok") tüntetéssorozat a harmadik ilyen tömeges megmozdulás Trump hivatalba való visszatérése óta.

A tiltakozások hátterében alapvetően az áll, hogy sokan úgy látják,

Trump lényegében egyszemélyi uralkodóként irányítja az Egyesült Államokat,

de most az is fűti az indulatokat, hogy 18. napja kormányzati leállás van az USA-ban.

Több mint 2600 tüntetés volt ma országszerte, kis és nagy városokban egyaránt. A mostani demonstráció valószínűleg lényegesen nagyobb volt az előzőeknél. Vezető demokraták, köztük Chuck Schumer szenátusi vezető és Bernie Sanders független szenátor is csatlakoztak a tüntetésekhez.

A republikánusok igyekeznek a tüntetőket a politikai fősodortól távol álló radikálisokként bemutatni, akik maguk is a kormányzati leállás okozói. Republikánus vezetők "kommunistáknak" és "marxistáknak" nevezték a résztvevőket, akik "gyűlölik Amerikát."

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images