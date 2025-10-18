Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Mindeközben Kelet-Ukrajnában a harcok továbbra sem csillapodnak: az orosz hadsereg túlerővel próbál előretörni, és bár sikerül újabb területeket elfoglalnia, ezt jelentős emberi és technikai veszteségek árán teszi. Jelenleg több ukrán várost is a bekerítés veszélye fenyeget. Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy Szmercs típusú orosz rakéta-sorozatvető rendszert, amely Mikolajiv és Zaporizzsja megye civil lakosait támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Kemény nyomás alatt Ukrajna: az IMF ezt követeli a következő hitelért cserébe
A Nemzetközi Valutaalap nyomást gyakorol az Ukrán Nemzeti Bankra, hogy értékelje le a hrivnyát, ami erősíthetné az ország pénzügyeit, de a jegybank egyelőre ellenáll - számolt be az Ukrainian National News (UNN).
Beadta a derekát Ausztria: mégis támogatják a szankciót!
Ausztria bejelentette, hogy támogatja az Európai Unió Oroszország elleni 19. szankciós csomagját, feladva korábbi ellenállását, ami jelentős akadályt hárít el a jövő heti szavazás előtt.
Megsemmisült a félelmetes Szmercs rakéta-sorozatvető rendszer
Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy Szmercs típusú orosz rakéta-sorozatvető rendszert, amely Mikolajiv és Zaporizzsja megye civil lakosait támadta - tudatta az ukrán haditengerészet szombaton a Telegramon. A közlés szerint a rendszer "Herszon és Mikolajiv lakóit terrorizálta".
Ítéletet mondott a háborúról a brit hadsereg legmagasabb rangú tisztje
A brit hadsereg legmagasabb rangú tisztje szerint Ukrajna nem képes megnyerni az Oroszország elleni háborút, és tárgyalásokat kellene kezdenie a békefeltételekről - jelentette az Independent.
Titokban egyeztetnek a háttérben: történelmi találkozó jöhet Trump ázsiai útja során
A CNN jelentése szerint a Trump-adminisztráció tisztviselői zárt körben tárgyaltak egy esetleges találkozóról Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető között az elnök jövő havi ázsiai útja során.
Kulcsfontosságú munkálatok kezdődtek a sérült ukrán atomerőműnél
Megkezdődött a javítási munka az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőmű sérült külső áramellátási vonalain egy négyhetes leállást követően, jelentette be Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója.
Ketten meghaltak egy ukrán támadásban a Herszoni terület orosz ellenőrzés alatt álló részén
Két ember életét vesztette egy ukrán dróntámadásban Dél-Ukrajnában, a Herszoni régió orosz megszállás alatt lévő területén – közölte a térség oroszok által kinevezett kormányzója.
Vlagyimir Szaldo a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy mindkét áldozat egy kitelepítettek számára fenntartott ideiglenes szálláson élt.
Illegális drónok Európa légterein - Le lehet lőni őket?
A németek túlnyomó többsége támogatja, hogy lelőjék az érzékeny helyszínek, köztük repülőterek fölött megjelenő illegális drónokat - derült ki egy szombaton közzétett közvélemény-kutatásból.
Ma kezdetét veszi a régóta várt béketárgyalás a Közel-Keleten
Afganisztán és Pakisztán béketárgyalásokat tart szombaton Dohában, miután a két ország meghosszabbította a tűzszünetet a köztük zajló heves harcok után - írja a Reuters.
Teljes lezárások jöhetnek Budapesten, megbénul a város
Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcstalálkozóját, amelyet két héten belül tarthatnak meg.
Kiderült, mi Donald Trump első számú prioritása
Ukrajna új washingtoni nagykövete szerint a háború befejezése kiemelt fontosságú a Trump-adminisztráció számára, és a kommunikáció az amerikai vezetéssel gördülékenyebb, mint azt kívülről gondolnák - tudósított az Independent.
Szokatlan helyen csaptak le az ukrán drónok
Ukrán dróncsapás érte az oroszországi Uljanovszk régióban található Veshkaima elektromos alállomást, amely lángba borult a támadást követően - írta a Kyiv Independent. Az alállomás több mint 900 kilométerre található az orosz-ukrán határtól.
41 ukrán drón semmisült meg
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 41 ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régiói felett. A közleményben ez áll: „A készenléti légvédelmi egységek az éjszaka folyamán 41 ukrán, fix szárnyú pilóta nélküli repülőgépet lőttek le. Közülük 12-t a Brjanszki, ötöt a Kalugai, ötöt a Baskírföldi, hármat a Moszkvai, kettőt a Belgorodi, kettőt az Orjoli, egy-egyet a Volgográdi, Kurszki, Rjazanyi, Tambovi, Tulai és Szamári Régiók felett. További hat drónt a Fekete-tenger felett semmisítettek meg”.
Megszólalt az orosz nagykövetség Putyin budapesti látogatásáról
Oroszország budapesti nagykövetsége készen áll az együttműködésre az Orbán Viktor által létrehozott szervezőbizottsággal, amely Vlagyimir Putyin és Donald Trump lehetséges budapesti találkozóját készíti elő - közölte a Tass.
Így repülhet Putyin Budapestre, ha nem akarja, hogy lelőjék a gépét
A budapesti csúcstalálkozóhoz a Kreml számára a legvalószínűbb egy mintegy nyolcórás, Törökország felé kerülő útvonal, mert a NATO- és ICC-tagállamok légterének kockázatai miatt a rövidebb opciók politikailag és jogilag vállalhatatlanok - írja a Telegraph elemzése.
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
