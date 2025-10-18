Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio 2025. október 18. 15:55

Egyre több részlet lát napvilágot a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozóról. A jelenlegi információk szerint az eseményre a következő két hétben kerülhet sor, feltehetően azt követően, hogy Donald Trump lezárja ázsiai körútját. Vlagyimir Putyinnak nem kell attól tartania, hogy magyarországi érkezésekor letartóztatnák a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) körözése alapján – ezt Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette, Magyarország ugyanis 2025 tavaszán kilépett a szervezetből.



Mindeközben Kelet-Ukrajnában a harcok továbbra sem csillapodnak: az orosz hadsereg túlerővel próbál előretörni, és bár sikerül újabb területeket elfoglalnia, ezt jelentős emberi és technikai veszteségek árán teszi. Jelenleg több ukrán várost is a bekerítés veszélye fenyeget. Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy Szmercs típusú orosz rakéta-sorozatvető rendszert, amely Mikolajiv és Zaporizzsja megye civil lakosait támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.