A dpa német hírügynökség által megrendelt és a YouGov brit közvélemény-kutató csoport által végzett felmérés szerint
a válaszadók 79 százaléka teljesen vagy inkább egyetért azzal, hogy a drónok lelövése észszerű intézkedés.
Mindössze 6 százalék ellenezte a drónok leszedését.
A megkérdezettek több mint kétharmada (69 százalék) állította, hogy alapvetően aggasztják a közelmúltbeli drónészlelések. További 14 százalék azt válaszolta, hogy nem aggódik emiatt, 15 százalék pedig semleges álláspontot képviselt ez ügyben.
A kutatást, amelyben 2256 ember véleményét kérdezték meg, október 10. és 13. között végezték, miután a közelmúltban több német repülőtér működését zavarták meg ismeretlen drónok. A drónészleléseket követően a német kormány az ország drónvédelmének fejlesztéséről döntött. Az év vége előtt a szövetségi rendőrség különleges egységeit egy drónvédelmi egységgel egészítik ki. Alexander Dobrindt belügyminiszter törvénymódosítással azt is lehetővé akarja tenni, hogy a fegyveres erők közbeléphessenek, ha katonai drónokat észlelnek az országban.
Az október elején a müncheni repülőtér felett észlelt drónokkal kapcsolatban Friedrich Merz kancellár azt a gyanúját fogalmazta meg, hogy
orosz művelet állhat az akciók hátterében.
A közvélemény-kutatásban megkérdezettek több mint fele (58 százalék) egyetértett ezzel az értékeléssel úgy válaszolva, hogy Oroszország részvétele valószínű vagy nagyon valószínű. Ezzel szemben 19 százalék vélte úgy, hogy az orosz érintettség csak kevéssé valószínű vagy nagyon valószínűtlen.
Moszkva tagadja, hogy köze lenne ezekhez a drónos akciókhoz.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Rossz hír a sörfogyasztóknak: hamarosan mélyen a pénztárcába kell nyúlni
A sörfőzde világa összeomlik.
Illegális drónok Európa légterein - Le lehet lőni őket?
Döntöttek a németek.
Olyan döntés született Brüsszelben, ami alapjaiban változtathatja meg az EU jövőjét
Mindenki egy erős Európai Uniót akar, csak nem áldoznák fel az unió legfontosabb alapelveit.
Ma kezdetét veszi a régóta várt béketárgyalás a Közel-Keleten
Heves harcok után.
Teljes lezárások jöhetnek Budapesten, megbénul a város
Jön a csúcstalálkozó.
Kiderült, mi Donald Trump első számú prioritása
Az ukrán nagykövet szerint.
Szokatlan helyen csaptak le az ukrán drónok
Lángokban a Veshkaima alállomás.
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!