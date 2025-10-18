  • Megjelenítés
Ismeretlen támadás ért egy hajót a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán
Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti osztálya (UKMTO) jelentést kapott egy incidensről, amely Aden (Jemen) keleti partjaitól 116 tengeri mérföldre történt.

Az Ádeni-öbölben egy hajót ismeretlen lövedék talált el,

aminek következtében tűz ütött ki a fedélzeten.

A hatóságok vizsgálják az esetet.

A hajókat fokozott óvatosságra intik az érintett térségben való áthaladás során, és kérik, hogy minden gyanús tevékenységet jelentsenek az UKMTO-nak.

