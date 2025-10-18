  • Megjelenítés
Ítéletet mondott a háborúról a brit hadsereg legmagasabb rangú tisztje
Globál

Ítéletet mondott a háborúról a brit hadsereg legmagasabb rangú tisztje

Portfolio
A brit hadsereg legmagasabb rangú tisztje szerint Ukrajna nem képes megnyerni az Oroszország elleni háborút, és tárgyalásokat kellene kezdenie a békefeltételekről - jelentette az Independent.

Field Marshal Lord Richards, akit idén léptettek elő a brit hadsereg legmagasabb, "ötcsillagos" rangjára, kijelentette, hogy

Kijev nem tudja kiűzni Vlagyimir Putyin katonáit Ukrajnából a NATO-erők segítsége nélkül - akik azonban nem fognak szárazföldi beavatkozást végrehajtani.

A korábbi védelmi vezérkari főnök, aki korábban a NATO-erőket is vezette Afganisztánban, az Independent "World of Trouble" podcastjában úgy fogalmazott, hogy Ukrajna szövetségesei cserbenhagyták Kijevet.

Amit Ukrajna esetében tettünk, az az, hogy bátorítottuk a harcra, de nem adtuk meg nekik az eszközöket a győzelemhez

- nyilatkozta Lord Richards.

Az Ukrajna Oroszországgal szembeni esélyeit értékelve határozottan kijelentette:

Az én véleményem szerint nem fognak győzni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tanker-áruforgalom-hajó-kikötő-olaj-szállítás-tenger-tengeri-szállítmányozás
Globál
Ismeretlen támadás ért egy hajót a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán
Pénzcentrum
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility