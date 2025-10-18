Field Marshal Lord Richards, akit idén léptettek elő a brit hadsereg legmagasabb, "ötcsillagos" rangjára, kijelentette, hogy

Kijev nem tudja kiűzni Vlagyimir Putyin katonáit Ukrajnából a NATO-erők segítsége nélkül - akik azonban nem fognak szárazföldi beavatkozást végrehajtani.

A korábbi védelmi vezérkari főnök, aki korábban a NATO-erőket is vezette Afganisztánban, az Independent "World of Trouble" podcastjában úgy fogalmazott, hogy Ukrajna szövetségesei cserbenhagyták Kijevet.

Amit Ukrajna esetében tettünk, az az, hogy bátorítottuk a harcra, de nem adtuk meg nekik az eszközöket a győzelemhez

- nyilatkozta Lord Richards.

Az Ukrajna Oroszországgal szembeni esélyeit értékelve határozottan kijelentette:

Az én véleményem szerint nem fognak győzni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images