Kemény nyomás alatt Ukrajna: az IMF ezt követeli a következő hitelért cserébe

A Bloomberg értesülései szerint

az IMF a hrivnya leértékelését követeli az Ukrán Nemzeti Banktól (NBU) még az Ukrajnának nyújtandó új hitelmegállapodás tárgyalásai előtt.

A Valutaalap egy ellenőrzött leértékelés előnyeit hangsúlyozza, amely segíthetne megerősíteni Ukrajna feszült pénzügyi helyzetét azáltal, hogy növeli a helyi valutában denominált költségvetési bevételeket. Az Ukrán Nemzeti Bank tisztviselői azonban ellenállnak a javaslatnak, hivatkozva az inflációs kockázatokra és a lehetséges negatív társadalmi fogadtatásra.

Az NBU képviselői tehát vonakodnak engedni az IMF nyomásának, arra hivatkozva, hogy a leértékelés károsíthatja a gazdaságot. Szerintük a várható előnyök korlátozottak, mivel Ukrajna költségvetése nagyrészt közvetlen nemzetközi segélyektől függ, miközben a leértékelés inflációt gerjeszthet, ami semlegesítheti a költségvetési előnyöket.

Az ukrán vezetők hagyományosan óvatosak a leértékeléssel kapcsolatban, a lakosság pedig érzékenyen reagál az árfolyam-ingadozásokra, amelyeket a háborút megelőző pénzügyi válságok okoztak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images