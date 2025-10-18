Kerek perec elmondta Zelenszkij, mi lesz most a Tomahawk rakétákkal - Ezt mondta Trump zárt ajtók mögött

Nem igaz, hogy Donald Trump elnök nemet mondott arra, hogy Tomahawk-rakétákat adjon Ukrajnának, az amerikai vezető nem zárta ki egyértelműen ezt a lehetőséget, így Kijev továbbra is reménykedik – mondta el ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A kijevi politikus arról beszélt az NBC News-nak, hogy „nem zárták le” a Tomahawk-rakéták átadásának kérdését,

való igaz, hogy Trump elnök nem mondott igent a fegyverek átadására, de nemet se mondott.

Az elnök tehát továbbra is reméli, hogy a jövőben lesz lehetőség a Tomahawk-rakéták Oroszország elleni használatára, mivel ezek a fegyverek szerinte „megváltoztatják majd a játékszabályokat.”

Trump és Zelenszkij tegnap este találkoztak a Fehér Házban, egy nappal azután, hogy az amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt telefonon egy újabb béketárgyalásról.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images