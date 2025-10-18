  • Megjelenítés
Kerek perec elmondta Zelenszkij, mi lesz most a Tomahawk rakétákkal - Ezt mondta Trump zárt ajtók mögött
Globál

Kerek perec elmondta Zelenszkij, mi lesz most a Tomahawk rakétákkal - Ezt mondta Trump zárt ajtók mögött

Portfolio
Nem igaz, hogy Donald Trump elnök nemet mondott arra, hogy Tomahawk-rakétákat adjon Ukrajnának, az amerikai vezető nem zárta ki egyértelműen ezt a lehetőséget, így Kijev továbbra is reménykedik – mondta el ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A kijevi politikus arról beszélt az NBC News-nak, hogy „nem zárták le” a Tomahawk-rakéták átadásának kérdését,

való igaz, hogy Trump elnök nem mondott igent a fegyverek átadására, de nemet se mondott.

Az elnök tehát továbbra is reméli, hogy a jövőben lesz lehetőség a Tomahawk-rakéták Oroszország elleni használatára, mivel ezek a fegyverek szerinte „megváltoztatják majd a játékszabályokat.”

Trump és Zelenszkij tegnap este találkoztak a Fehér Házban, egy nappal azután, hogy az amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt telefonon egy újabb béketárgyalásról.

Kapcsolódó cikkünk

Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz tank gyakorlat
Globál
Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility