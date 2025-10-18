  • Megjelenítés
Kiderült, mi Donald Trump első számú prioritása
Kiderült, mi Donald Trump első számú prioritása

Ukrajna új washingtoni nagykövete szerint a háború befejezése kiemelt fontosságú a Trump-adminisztráció számára, és a kommunikáció az amerikai vezetéssel gördülékenyebb, mint azt kívülről gondolnák - tudósított az Independent.

Olha Stefanishyna, akit augusztus végén neveztek ki Ukrajna amerikai nagykövetévé, a Kyiv Independentnek adott interjújában beszélt hivatalba lépése óta szerzett tapasztalatairól.

A nagykövet betekintést nyújtott a Trump-adminisztrációval folytatott háttérbeszélgetésekbe: "Talán a legnagyobb tanulság eddig az, hogy az amerikai adminisztrációval való kommunikáció nem olyan bonyolult, mint ahogy az néha külföldről tűnik."

Stefanishyna hangsúlyozta: "Nem szabad alábecsülnünk azt a tényt, hogy

Ukrajna mint ország, illetve az ukrajnai háború befejezése a legfontosabb prioritás az Egyesült Államok elnöke számára.

Ha ez nem így lenne, akkor milliószor nehezebb lenne akár csak heti egy találkozót is összehozni."

Címlapkép forrása: Getty Images

