  • Megjelenítés
Kimondta Európa legerősebb vezetője: nem ezt várta Zelenszkij, hatalmas kudarc a tegnapi nap
Globál

Kimondta Európa legerősebb vezetője: nem ezt várta Zelenszkij, hatalmas kudarc a tegnapi nap

Portfolio
Nem olyan eredménnyel zárult a tegnapi találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökök közt, ahogy a kijevi vezető ezt remélte – jelentette ki ma Friedrich Merz német kancellár.

Az n-tv műsorán tett kijelentését Merz nem indokolta meg, viszont nagy valószínűséggel arra gondolt, hogy egyértelmű csalódás volt Zelenszkijnek, hogy Trump elnök nem adta oda tegnap az áhított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának.

Merz azt is elmondta, hogy a Trump-Zelenszkij találkozó után beszélt az ukrán vezetővel és biztosította a kijevi politikust Európa támogatásáról.

Úgy látja, a konfliktusnak csak úgy lehet véget vetni, hogy Ukrajna katonailag erős marad.

Később Merz X-oldalán azt írta: Ukrajnának most a legjobban egy béketervre van szüksége.

(Kyiv Independent nyomán)

Kapcsolódó cikkünk

Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz tank gyakorlat
Globál
Hosszú csend után elindult a munka a sérült atomerőműnél, találat ért egy orosz rakéta-sorozatvető rendszert - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility