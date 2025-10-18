Kimondta Európa legerősebb vezetője: nem ezt várta Zelenszkij, hatalmas kudarc a tegnapi nap

Az n-tv műsorán tett kijelentését Merz nem indokolta meg, viszont nagy valószínűséggel arra gondolt, hogy egyértelmű csalódás volt Zelenszkijnek, hogy Trump elnök nem adta oda tegnap az áhított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának.
Merz azt is elmondta, hogy a Trump-Zelenszkij találkozó után beszélt az ukrán vezetővel és biztosította a kijevi politikust Európa támogatásáról.
Úgy látja, a konfliktusnak csak úgy lehet véget vetni, hogy Ukrajna katonailag erős marad.
Később Merz X-oldalán azt írta: Ukrajnának most a legjobban egy béketervre van szüksége.
(Kyiv Independent nyomán)
Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg via Getty Images
