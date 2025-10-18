Kimondta Európa legerősebb vezetője: nem ezt várta Zelenszkij, hatalmas kudarc a tegnapi nap

Nem olyan eredménnyel zárult a tegnapi találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökök közt, ahogy a kijevi vezető ezt remélte – jelentette ki ma Friedrich Merz német kancellár.

Az n-tv műsorán tett kijelentését Merz nem indokolta meg, viszont nagy valószínűséggel arra gondolt, hogy egyértelmű csalódás volt Zelenszkijnek, hogy Trump elnök nem adta oda tegnap az áhított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának.

Merz azt is elmondta, hogy a Trump-Zelenszkij találkozó után beszélt az ukrán vezetővel és biztosította a kijevi politikust Európa támogatásáról.

Úgy látja, a konfliktusnak csak úgy lehet véget vetni, hogy Ukrajna katonailag erős marad.

Később Merz X-oldalán azt írta: Ukrajnának most a legjobban egy béketervre van szüksége.

(Kyiv Independent nyomán)

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg via Getty Images