Kimondták: ez már több mint egyszerű izmozás, Donald Trump elnököt akar buktatni

A lap azzal kezdi elemzését, hogy az Egyesült Államok 30 éve nem vont össze ennyi hadihajót, katonát és repülőgépet a karibi térségben, ez pedig rámutat arra, hogy „változott a fókusz”:
Trump már nem csupán drogcsempészekre vadászik, hanem rezsimváltást akar Venezuelában.
A lapnak nyilatkozó elemzők és venezuelai vezetők úgy látják: Trump elsősorban azt akarja elérni, hogy Venezuela vezetése meglássa, jobb önként távozni az ország éléről, mert ha nem teszik ezt meg, sokkal rosszabb helyzet jöhet. Amerika támadást indíthat, megpróbálhatja meggyilkolni Nicolas Madurót és szövetségeseit.
A Fehér Ház lényegében megerősítette, hogy Trump legalább mérlegel ilyen opciót, Anna Kelly szóvivő azt mondta, hogy az elnök „kész az amerikai erő minden elemét használni,” hogy megállítsa a drogok USA-ba áramlását és „igazságot szolgáltasson a felelősöknek.”
Maduro nem Venezuela legitim vezetője. Az amerikai igazságszolgáltatás szemében körözött bűnöző, aki aláaknázza a régió biztonságát és amerikaiakat mérgez meg”
– kommentálta Tommy Pigott külügyi szóvivő.
A terv most Nicolas Maduro elfogása. Elfogása, megölése, vagy elfogása-letartóztatása, a lényeg, hogy eltűnjön, vagy így, vagy úgy”
– mondta a lapnak egy volt venezuelai fegyvergyáros, aki az FT szerint jó kapcsolatot ápol a mostani amerikai államapparátussal.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
