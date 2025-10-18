  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú munkálatok kezdődtek a sérült ukrán atomerőműnél
Kulcsfontosságú munkálatok kezdődtek a sérült ukrán atomerőműnél

Megkezdődött a javítási munka az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőmű sérült külső áramellátási vonalain egy négyhetes leállást követően, jelentette be Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója.

A munkálatok azután indulhattak el, hogy

helyi tűzszüneti zónákat hoztak létre a biztonságos munkavégzés érdekében

- közölte Grossi az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében.

Az erőmű külső áramellátásának helyreállítása kulcsfontosságú a létesítmény biztonsága szempontjából, miután a rendszer egy hónapon keresztül nem működött.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

