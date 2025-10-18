  • Megjelenítés
Ma kezdetét veszi a régóta várt béketárgyalás a Közel-Keleten
Ma kezdetét veszi a régóta várt béketárgyalás a Közel-Keleten

Afganisztán és Pakisztán béketárgyalásokat tart szombaton Dohában, miután a két ország meghosszabbította a tűzszünetet a köztük zajló heves harcok után - írja a Reuters.

Ahogy ígértük, a tárgyalások a pakisztáni féllel ma zajlanak Dohában

- közölte Zabihullah Mujahid afgán kormányszóvivő nyilatkozatában.

Az Iszlám Emirátus magas rangú küldöttsége, Mullah Muhammad Yaqoob védelmi miniszter vezetésével már el is utazott a katari fővárosba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

