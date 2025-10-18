Már Trump sem érti, mit művel az egyik leghűbb szövetségese – Az árral szemben úszik és tabukat döntöget a botrányhős politikus

Mi történik Marjorie-vel?

- faggatta mostanság két vezető párttársát telefonon keresztül Donald Trump az NBC értesülései alapján.

A régi-új elnök 2021-ben még "az egyik kedvenc embereként" hivatkozott Marjorie Taylor Greene-re, aki újonc kongresszusi képviselőként teljes mellszélességgel beállt Trump csalást kiáltó kampánya mögé a 2020-as választás után, és a Capitolium 2021. január 6-i ostroma sem rengette meg a MAGA-mozgalom vezéralakjába fektetett bizalmát egy pillanatra sem.

Ugyanez azonban manapság nem mondható el a Fehér Ház bizalmáról MTG felé, aminek felettébb egyszerű az oka:

Greene szűk fél éve lépten-nyomon talál olyan ügyeket, melyek kapcsán dacolhat a republikánus elöljárókkal. A feszültség most hágott tetőfokára, de bőven vannak előzményei.

I represent the base and when I’m frustrated and upset over the direction of things, you better be clear, the base is not happy. I campaigned for no more foreign wars.And now we are supposedly on the verge of going to war with Iran.I don’t think we should be bombing foreign… — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) May 2, 2025

Ahogy arról a Portfolio szintén beszámolt, már májusban előállt azzal az 51 éves georgiai képviselő, hogy szerinte a MAGA-bázis "nem boldog" attól, amit eddig látott a Kongresszusban szűk többségben lévő és a Fehér Házat is magáénak tudó Republikánus Párttól.

Ha engem elveszítettek, elveszítik a bázist is. És Trump nem lesz mindig ott a szavazólapon, szóval számoljanak ezzel

- írta baljósan az X-en. MTG ekkoriban az Izrael és Irán közti feszültség révén felmerült amerikai légicsapásokat és az Ukrajnával kötött ásványkincs-megállapodást bírálta, valamint azt, hogy a Trump-adminisztráció még nem vonta be az mRNS covid-vakcinák engedélyét; a Kongresszus nem foglalta törvénybe az ekkortájt még Elon Musk vezette DOGE kiadáscsökkentéseit; és nem lépett fel erélyesen a gyermekek elleni "transznemű támadással", illetve a Trump intézkedéseit akadályozó bírákkal szemben.

Júniusban aztán még határozottabban kikelt az iráni atomprogram ellen tervezett – és végül meg is valósult – amerikai bombázással szemben, mondván,

bárki, aki azért nyáladzik, hogy az USA teljes mértékben részt vegyen az Izrael és Irán közti háborúban, az nem America First/MAGA. [...] Elegünk van a külföldi háborúkból. Mindegyikből.

A nyár elején Greene nemcsak kül-, hanem belpolitikai fronton is összekülönbözött a Trump-kormányzattal:

töredelmesen bevallotta, hogy csak azért szavazta meg a "nagy, gyönyörű törvényjavaslatot", mert nem volt tisztában annak azon rendelkezésével, amely egy évtizedre megakadályozta volna, hogy az államok szabályozhassák a mesterséges intelligenciát (AI). Greene ezt "határozottan ellenezte" volna, de az, hogy nem tudta pontosan, mire nyom igent, természetesen a demokraták élcelődésének tárgyává tette.

Fogalmunk sincs, mire lesz képes az AI a következő 10 évben, és ha szabad kezet adunk neki, de az államokét megkötjük, az veszélyes lehet

- magyarázta az X-en. A szenátus egyébként végül kivette az "AI-moratóriumot" a Trump által bőszen támogatott és júliusban aláírt törvénycsomagból.

Aztán jött Epstein

A keményvonalas jobboldali politikus júliusban csak fokozta az Izraellel kapcsolatos külpolitikai bírálatát, majd bő egy tucat demokratához csatlakozva

első és egyetlen republikánus képviselőként nevezte népirtásnak a Gázában történteket,

ezzel szembemenve pártja szinte valamennyi politikusának álláspontjával – de lekövetve azt a tendenciát, miszerint nemcsak a demokraták és a függetlenek, hanem a republikánus fiatalok is egyre kritikusabbak Jeruzsálemmel szemben.

A legőszintébb és legegyszerűbb dolog azt mondani, hogy október 7-e Izraelben szörnyű volt, és minden túsznak vissza kell térnie, de ugyanez vonatkozik a Gázában zajló népirtásra, humanitárius válságra és éhezésre is

- reagált Greene Randy Fine júliusi posztjára az X-en, amelyben floridai párttársa azt írta, hogy amíg nem szabadok az izraeli túszok, a gázaiak "nyugodtan éhezzenek csak". (A MAGA Izraellel kapcsolatos hasadásáról itt írtunk bővebben.)

MTG később Matt Gaetz volt republikánus képviselő és Megyn Kelly konzervatív podcaster műsorában hosszabban kifejtette véleményét Izrael évente legalább 3,8 milliárd dollárra rúgó amerikai segélyezésével kapcsolatban: szerinte ez egyrészt azért nem indokolt, mert

a nukleáris fegyverekkel rendelkező Izrael nem szenved, és már bizonyította: nemcsak arra képes, hogy megvédje magát, hanem arra is, hogy elpusztítsa ellenségeit, akár népirtásig menően.

Greene másrészt annak az igazságosságát kifogásolta, hogy a kisebb államadóssággal bíró Izraelben államilag biztosított egészségügy és felsőoktatás jár a polgároknak, miközben a Jeruzsálemet segélyező amerikai állam sokkal jobban eladósodott, és nem finanszírozza ezeket a szociális szolgáltatásokat saját lakosainak – a pénznek tehát meglenne itthon is a helye. A republikánus politikus ugyancsak bírálta az AIPAC nevű Izrael-párti lobbiszervezetet, amelynek szerinte külföldi lobbistaként kellene regisztrálnia, mivel túlmutat a tevékenysége az amerikai zsidóság érdekképviseletén, és nagyobb transzparenciára lenne szükség a működését illetően.

hiába a kritika izrael vagy a mesterséges intelligencia kapcsán, A Fehér Házat látszólag az hozta ki leginkább a sodrából, ahogy MTG a Jeffrey Epstein-ügyet kezelte.

Az elnök stábjából ugyanis valaki "ellenséges cselekedetnek" nevezte azt, hogy Greene – az összes, 213 alsóházi demokratával és három másik republikánussal egyetemben – aláírta azt a Trump-kritikus republikánus képviselő, Thomas Massie által jegyzett petíciót, amely szavazást kényszerítene ki az Epstein-akták teljes nyilvánosságra hozataláról a kormányzat és a republikánus pártvezetés akarata ellenére.

MTG gyávának nevezte a névtelenül nyilatkozó tanácsadót, és állítólag megpróbálták rávenni, hogy vonja vissza a szignóját, mindhiába. Egyébként amint Mike Johnson házelnök visszahívja ülésezni az alsóházat, nem odázhatja tovább, és lassan egy hónap után kénytelen lesz beiktatni az arizonai időközin megválasztott demokrata párti Adelita Grijalvát,

aki a 218. aláírójává válhat az ezáltal érvényt szerző alsóházi petíciónak.

Johnson feltételezett taktikázása Greene szerint "sántít", az áldozatok nevében pedig transzparenciát és elszámoltatást sürgetett a Trump által "demokrata átverésnek" bélyegzett Epstein-ügyben. Látszólag az elnöknek címezve júliusban arról beszélt:

Ha a támogatóidnak a mélyállam hazaáruló bűncselekményeiről, választási beavatkozásról, zsarolásról és a gazdag, hatalmas elit gonosz összeesküvéseiről beszélsz, akkor le kell győznöd a nép minden ellenségét. Ha nem, akkor a támogatóid elfordulnak tőled, és akkor már nincs visszaút. A húsdarabkák már nem elégítik ki őket. Az egész vacsorát akarják, és semmi mást nem fogadnak el.

If you tell the base of people, who support you, of deep state treasonous crimes, election interference, blackmail, and rich powerful elite evil cabals, then you must take down every enemy of The People.If not.The base will turn and there’s no going back.Dangling bits of… — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) July 21, 2025

Greene vs. Johnson

A feszültség tehát egyre gyülemlik Greene és a republikánus pártvezetés között, az utóbbi napokban pedig nyilvánvalóan felszínre tört:

MTG nyilvánosan kritizálta Johnson és a szenátusi frakcióvezető, John Thune stratégiáját a hónap eleje óta tartó kormányzati leállás során,

mivel szerinte nem mutatkoznak elég agresszívnak, hogy végrehajtsák Trump programját. Greene például "nukleáris opcióként" a szenátusi filibuster eltörlését követelte a patthelyzet megoldása érdekében (az obstrukciós eszközként számontartott filibuster előírja, hogy a felsőház legtöbb szavazásához nem elég az egyszerű többség, hanem a százból 60 szenátornak rá kell bólintania. A republikánusoknak csak 53 szenátoruk van). Ez ügyben SMS-ben vitatkozott Johnsonnal – legalábbis a Washington Postnak adott interjújában ezt állította –, de a házelnök úgy nyilatkozott, "jót beszélgettek kollégaként és barátként".

De Greene ennél is tovább ment: gyakorlatilag átvette és teljesen validként állította be az ellenkező oldal, a demokraták kormányzati leállásról szóló narratíváját.

egyenesen "undorítónak" titulálta, hogy megduplázódhat több millió amerikai egészségbiztosítási kiadása,

amiért ők maguk, a republikánusok nem hosszabbították meg az Obamacare (Affordable Care Act) 2021-ben kiterjesztett adókedvezményét. Bár az X-en kihangsúlyozta, hogy az Obamacare-t alapvetően továbbra sem támogatja, ahogy az illegális bevándorlók állami ellátását sem,

DE TENNÜNK KELL VALAMIT A TELJESEN ŐRÜLT AMERIKAI BIZTOSÍTÁSÁRAK ELLEN (kiemelés az eredeti alapján - a szerk.). Ezzel teljességgel fittyet hányt Johnsonék eddigi keretezésére, miszerint a demokraták egészségbiztosítási mantrája csupán blöff és átverés, és egy újabb kérdésben törte meg a párt egységét. A CNN adásában ezután a republikánus vezetőket okolta a leállásért, és Trump sikerkommunikációjának szögesen ellentmondva, önkritikus módon arról beszélt, hogy a kampányígéretek ellenére az árak nem csökkentek. Ez a valóság. Az emberek bérei nem emelkedtek. Ez a másik valóság. Szóval az amerikaiak továbbra is küszködnek.

Marjorie Taylor Green fact checked this @WhiteHouse lie earlier today: https://twitter.com/WhiteHouse?ref_src=twsrc%5Etfw — Andrew Bates (@AndrewBatesNC) October 9, 2025

MTG ennek fényében nem várt helyről kapott dicséretet "az ellenségem ellensége a barátom" elv mentén: a demokratikus szocialista Bernie Sanders "jó republikánusnak" nevezte, míg Hakeem Jeffries, a demokraták alsóházi frakcióvezetője úgy reagált,

sokunknak úgy tűnik, hogy meglepően megvilágosodott néhány hét áll mögötte.

Párttársai azonban érthető módon nincsenek elragadtatva: egyikőjük a Hillnek fakadt ki, úgy fogalmazva, hogy

valóban jobban húz Biden, mint Trump felé.

De ez még nem minden: a georgiai politikus mindezen túl lényegében szexizmussal vádolta meg Johnsont – noha elmondása szerint nem szokta kijátszani a "női kártyát" –, mivel a házelnök szerinte kevés nőre oszt vezető szerepet, mégis gyakran csattan az ostor rajtuk, lásd az ENSZ-nagykövetségtől visszaléptetett Elise Stefanik esetét.

Sok a gyenge republikánus férfi [a képviselőházban], és inkább félnek az erős republikánus nőktől. Ezért mindig megpróbálják háttérbe szorítani azokat az erős nőket, akik valóban tenni szeretnének és el akarnak érni valamit - nyilatkozta MTG.

Mire megy ki a játék?

És a sort csak folytathatnánk a példákkal, amikor Greene szembement az uralkodó republikánus politikai narratívával vagy akár áttételesen Trump politikáját vette támadás alá. Pár napja éppenséggel azt fejtegette, hogy bár az átfogó céllal nem lenne baj, több cég nincs elragadtatva az elnök vámjaitól, és a kormányzatnak a mindennapi emberek pénzügyi helyzetének javítására kellene fókuszálnia. (Miközben Trump a Közel-Kelettel és Ukrajnával van elfoglalva, ezt a tanácsot a közvélemény-kutatások eredményei is rendre alátámasztják.)

MTG slams Donald Trump again: https://t.co/REYPTTt8eZ — Ron Smith (@Ronxyz00) October 11, 2025

Nem a kriptodonorok és az AI-donorok megsegítéséről kellene szólnia, vagy azoknak az embereknek a kegyeiről, akik azelőtt utáltak téged

- mondta Greene. Mi több, Trump bevándorláspolitikájáról kijelentette, építőipari vállalkozóként a munkaerőpiaci megfontolásokat is figyelembe veszi, és úgy véli, "okosabban" kellene végezni a kitoloncolásokat, mint hogy válogatás nélkül "letartóztatunk mindenkit".

Érdemes azonban kiemelni, hogy

a georgiai politikus azt feltűnően kerüli, hogy személyesen és közvetlenül Trumpot kritizálja vagy szembehelyezkedjen vele.

Bár odáig elment, hogy "nem szolgálja vakon" Trumpot, a CNN-nek adott interjúban kiemelte, hogy politikai karrierje 2020-as kezdetétől fogva az egyik legfőbb és töretlen szövetségese az elnöknek, és elsősorban Trump fehér házi tanácsadóit okolja azokért a döntésekért, amelyekkel nem ért egyet. Mint mondta,

nem hiszem, hogy mindig a legjobb tanácsot kapja.

A stábtagok bírálatában máskor sem fogta vissza magát. A New York Timesnak leszögezte, nem fognak rajta az olyan fenyegetések, hogy Thomas Massie-hez hasonlóan párton belüli előválasztási kihívást intéznek ellene, mivel "nem nekik dolgozik, hanem a választókerületének", amúgy meg úgy reagál ilyenkor az ujjukat lengető fehér házi tanácsadóknak, hogy "b----ák meg".

A mostani "kiéneklés a kánonból" ugyanakkor nem karakteridegen Greene számára, hisz – a 2015-ös Trumphoz hasonlóan – első kampányában az "elittel", és az ehhez tartozó republikánus pártvezetéssel szemben határozta meg magát. Elmondása szerint azután döntött a politikai pálya mellett, hogy pártjának 2017-ben nem sikerült visszavonni és lecserélni az Obamacare-t, ami megemelte családja biztosítási díjait.

Ma is 100 százalékban ugyanaz az ember vagyok, aki akkor voltam, amikor elindultam a kongresszusi választáson

- nyilatkozta a Hillnek.

Az üzleti főiskolát végzett, háromgyermekes Marjorie Taylor Greene a Turning Point Action konferenciáján 2024 nyarán Michiganben. Fotó: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

A Times cikke arra is emlékeztet, hogy Greene-t a legelején alig vették komolyan Washingtonban, sokkal inkább volt nevetség vagy felháborodás tárgya a QAnonról, űrlézerekről és más teóriákról szóló posztjai miatt. Kevin McCarthy volt házelnökkel azonban szövetségre lépett, a háttérbefolyásért cserébe pedig látszólag visszafogta a nyílt kritikát. McCarthyt viszont 2023-ban megbuktatta a keményvonalas, radikális jobboldaliakat tömörítő Freedom Caucus (a már említett Matt Gaetz vezetésével) – épp pár héttel azután, hogy MTG-t kitették a soraik közül.

Greene "önjárósága" tehát már ekkoriban feltűnt, most pedig részben azért is "szabadulhatott el" ennyire, mert Mike Johnsonnal nem jutott dűlőre.

Bár ez nem eléggé erőteljes kifejezés, hiszen tavaly még próbát is tett Johnson eltávolítására a házelnöki székből, amiért szavazásra bocsátotta az ukrán segélycsomagot. A "szakításnak" tehát kivehető egyfajta Johnson-ellenes éle is.

Az NBC közben arról ír egy forrás alapján, hogy lehet, Greene "ignorálva" érzi magát mind az alsóházi vezetők, mind a Fehér Ház által, ami szintén magyarázatként szolgálhat a viselkedésére. Ide vág, hogy

a jelek szerint greene erősen pályázott a belbiztonsági miniszteri posztra trump kabinetjében,

de azt Kristi Noem volt dél-dakotai kormányzó zsebelte be helyette.

Aztán pedig arról szóltak a hírek, hogy a Fehér Ház könyörtelenül lebeszélte arról, hogy jövőre induljon Georgia szenátori posztjáért a demokrata Jon Ossoff-fal szemben, bár ezt cáfolta a képviselő. Mindeközben MTG az elnök rejtélyes, de (egykor) befolyásosnak vélt nem hivatalos tanácsadójával, Laura Loomerrel szintén összerúgta a port a nyáron, és rendkívül durva, személyes támadásokat vágtak egymás fejéhez az X-en.

Meglehet tehát, hogy Greene-nek csupán a "félrelökés" böki a csőrét, és most Trump figyelmére apellál, mivel a jelenleginél nagyobb befolyásra vágyik a párton belül.

Hosszú távon vizsgálva azonban kétségtelen, hogy olyan ügyekre tapintott rá, amelyek egyre inkább megosztják a tavalyi Trump-szavazókat, és a Fehér Ház talán alábecsüli az ezek jelentette politikai fenyegetést a jövőben (megélhetési válság, vámok, egészségbiztosítási megszorítások, bevándorláspolitikai túlkapások, végső soron a Közel-Kelet vagy akár az Epstein-ügy). Egyszóval MTG könnyedén arra utazhat, hogy egy-két év múlva felléphessen majd, mint az, aki éleslátó módon "megmondta előre".

Emellett azt sem zárhatjuk ki, hogy Greene már a 2026-os félidős kongresszusi választásra készül azzal, hogy igyekszik elhatárolódni a Fehér Háztól több szakpolitikai területen. De az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy mostani szókimondására alapozva

2028-ban ringbe szálljon az elnökjelölti címért a republikánus előválasztáson, amit egyben a MAGA-mozgalom örökösödési háborújának tekinthetünk majd.

Ami kirajzolódik eddig, hogy MTG valószínűleg a munkásosztályt célba vevő, Steve Bannon-féle populista és izolacionista irányvonalat erősítené, és America First (Amerika az első) helyett emeli a tétet, és immár America Onlyban (Csak Amerika) gondolkozik.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images