Meghökkentő fordulat: Oroszország szövetségese EU-csatlakozást akar, hamarosan jöhet is a hivatalos kérelem
Portfolio
Elképzelhető, hogy Örményország hamarosan hivatalosan is benyújtja csatlakozási kérelmét az Európai Uniónak – jelentette ki Ararát Mirzojan örmény külügyminiszter az RBK cikke szerint.

Az örmény vezető hangsúlyozta: Jerevánban már van törvény, amely előírja a kormánynak, hogy „törekedjen” az EU-s csatlakozásra, hamarosan konkrét lépések is jöhetnek ez ügyben.

Mirzojan azt pontosan nem mondta meg, Örményország mikor kérelmezi majd hivatalosan is az EU-s belépést, azt mondta, ez „több tényezőn múlik,” viszont

lehet, hogy jövő hónapban, de az is lehet, hogy csak 2026-ban kerül majd sor a csatlakozási kérelem benyújtására.

Hangsúlyozta: több szálon is tárgyal Jereván Brüsszellel, jelenleg folyamatban van a vízumrendszer egyszerűsítése.

Örményország Oroszország szoros katonai szövetségese maradt, miután összeomlott a Szovjetunió, olyannyira, hogy az ország területén orosz katonai bázis is működik. A két ország kapcsolata azután romlott meg radikálisan, hogy 2023-ban Azerbajdzsán nagyszabású katonai offenzívát indított Hegyi-Karabah ellen, melyet Moszkva nem tudott megakadályozni, annak ellenére, hogy orosz békefenntartók is működtek a régióban. Jereván ezután befagyasztotta együttműködését a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében és elkezdett gyors ütemben a Nyugat felé orientálódni.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

