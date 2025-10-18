Megsemmisült a félelmetes Szmercs rakéta-sorozatvető rendszer

Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy Szmercs típusú orosz rakéta-sorozatvető rendszert, amely Mikolajiv és Zaporizzsja megye civil lakosait támadta - tudatta az ukrán haditengerészet szombaton a Telegramon. A közlés szerint a rendszer "Herszon és Mikolajiv lakóit terrorizálta".

A csapásmérésről videofelvételt is közzétettek a bejegyzésben. "A 30. tengerészgyalogos hadtest 426. különálló pilóta nélküli rendszerek zászlóaljának kezelői felderítették az ellenséges Szmercs rakétarendszert, amely Herszon és Mikolajiv lakóit terrorizálta.

A tengerészgyalogosok hetekig vadásztak az ellenséges rendszerre, és közvetlenül a tűzállásán csaptak le rá

- fejtette ki a haditengerészet.

A Szmercs szovjet-orosz, 300 milliméter kaliberű sorozatvető rakétarendszer, amelyet 2014 óta vet be az orosz hadsereg Ukrajna területén. A rendszernek több változata ismert. A "Szmercs-M" exportára 2016-os adatok szerint hozzávetőlegesen 12,5 millió dollár volt - tette hozzá az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az ukrán határőrszolgálat arról tett jelentést, hogy ukrán határőrök dél-ukrajnai területen FPV-drónok precíziós csapásaival megsemmisítetek négy orosz állást, egy fedezéket és három járművet, amelyek közül az egyik lőszert szállított.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images