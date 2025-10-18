Szokatlan helyen csaptak le az ukrán drónok

Orosz Telegram-csatornák október 18-án jelentették, hogy

tűz ütött ki egy elektromos alállomáson az oroszországi Uljanovszk régióban ukrán dróncsapás következtében.

A közösségi médiában közzétett videófelvételek szerint drónok csapódtak a Veshkaima alállomásba az éjszaka folyamán, ami tüzet okozott a helyszínen.

A Veshkaima egy 500 kilovoltos elektromos alállomás, amely a Rosseti (Oroszország legnagyobb áramátviteli vállalata) leányvállalatának tulajdonában áll, és több mint 900 kilométerre található az orosz-ukrán határtól.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta a hosszú hatótávolságú csapásokat az orosz olaj-, gáz- és energetikai infrastruktúra ellen,

amely Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrása, és hozzájárul az Ukrajna elleni invázió finanszírozásához.

Október 16-án éjszaka ukrán drónok egy hasonló alállomást támadtak meg Oroszország Volgográdi régiójában Andrej Bocsarov regionális kormányzó jelentése szerint.

Szeptember végén a Belgorodi terület kormányzója, Vjacseszlav Gladkov kritikus infrastruktúra elleni csapásról és "jelentős áramkimaradásokról" számolt be, miután állítólag ukrán HIMARS rakéták csapódtak egy hőerőműbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images