Teljes lezárások jöhetnek Budapesten, megbénul a város
MTI
Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcstalálkozóját, amelyet két héten belül tarthatnak meg.

A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére. Hajós István biztonsági szakértő szerint

vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet.

A Fehér Ház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek.

A csúcstalálkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.

