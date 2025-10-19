Betelt a pohár Trumpnál: keményen nekiment az amerikai országnak, egyre feszültebb a helyzet

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy a kolumbiai drogtermelés célja „hatalmas mennyiségű termék eladása az Egyesült Államokba, ami halált, pusztítást és káoszt okoz”. Nem világos, pontosan mely amerikai kifizetésekre utalt bejegyzésében elnök. Kolumbia korábban az amerikai segélyek egyik legnagyobb kedvezményezettje volt a nyugati féltekén, de az idén a pénzáramlás hirtelen csökkent, miután az USAID, az amerikai kormány humanitárius segélyszervezete bezárt.

A Washington és Bogotá közötti kapcsolatok megromlottak Trump hivatalba való visszatérése óta. A múlt hónapban az Egyesült Államok visszavonta Petro vízumát, miután a kolumbiai elnök részt vett egy palesztinpárti tüntetésen New Yorkban, és arra buzdította az amerikai katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek Trump parancsainak. Tavaly Petro ígéretet tett arra, hogy nagyszabású társadalmi és katonai beavatkozással megfékezik a kokatermelő régiókat Kolumbiában, de a stratégia kevés sikert hozott. Szeptemberben Trump több országot, köztük Kolumbiát is azon államok közé sorolta, amelyek az Egyesült Államok szerint „nyilvánvalóan kudarcot vallottak” a kábítószer-ellenes megállapodások betartásában az elmúlt év során.

Petro... egy illegális drogvezető, aki erőteljesen ösztönzi a hatalmas mennyiségű kábítószer előállítását

- írta Trump vasárnapi bejegyzésében, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok Kolumbiának nyújtott kifizetései és támogatásai csalást jelentenek.

„MÁTÓL EZEK A KIFIZETÉSEK VAGY BÁRMILYEN MÁS FORMÁJÚ KIFIZETÉS VAGY TÁMOGATÁS NEM KERÜL TÖBBÉ FOLYÓSÍTÁSRA” - írta nagybetűkkel.

