Brutális támadás ért egy ukrán várost, először csapott le ide irányított bombával Oroszország
Brutális támadás ért egy ukrán várost, először csapott le ide irányított bombával Oroszország

Oroszország először vetette be az UMPB-5R rakétahajtású irányított légibombát Lozova ellen Harkiv megyében október 18-án - tudósított a Kyiv Independent.

A regionális ügyészség közlése szerint ez volt az első irányított bombatámadás Lozova városa ellen. A csapás egy lakóövezetet ért, lakóházakban és melléképületekben okozott károkat. A hatóságok először hat sérültről számoltak be, majd a számot öt főre módosították; mindannyian ellátásban részesülnek.

A nyomozók szerint a fegyvert orosz megszállás alatt álló területről indították. A hatóságok azonosítása alapján egy új típusú, rakétahajtású irányított légibombáról, az UMPB-5R-ről van szó, amely mintegy 130 kilométeres hatótávval rendelkezik. Az ügyészség kiemelte, hogy Lozova ellen most vetették be először ezt a típust, és előzetes vizsgálatot indított lehetséges háborús bűncselekmények ügyében.

A támadás két nappal azután történt, hogy Mikolajiv hatóságai jelezték: az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta először alkalmaztak irányított légibombákat a város ellen.

Október 16-án két bomba csapódott be Mikolajiv peremén

– közölte Vitalij Kim megyei kormányzó.

Harkiv megye és a megyeszékhely immár több mint két éve folyamatos orosz támadások célpontja a 2022 februárjában megindult invázió óta, az utóbbi hónapokban pedig felerősödtek a sűrűn lakott területek elleni csapások. Október 13-án Oroszország KAB típusú irányított bombákkal támadta Harkivot, ami egy kórház megrongálódásához és legalább hat ember megsebesüléséhez vezetett. A támadás idején több mint száz páciens tartózkodott az intézményben – közölte Olekszij Docenko, az intézmény sebészeti osztályának vezetője a Szuspilne Harkivnak.

