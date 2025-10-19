Brutális támadás ért egy ukrán várost, először csapott le ide irányított bombával Oroszország

A regionális ügyészség közlése szerint ez volt az első irányított bombatámadás Lozova városa ellen. A csapás egy lakóövezetet ért, lakóházakban és melléképületekben okozott károkat. A hatóságok először hat sérültről számoltak be, majd a számot öt főre módosították; mindannyian ellátásban részesülnek.
A nyomozók szerint a fegyvert orosz megszállás alatt álló területről indították. A hatóságok azonosítása alapján egy új típusú, rakétahajtású irányított légibombáról, az UMPB-5R-ről van szó, amely mintegy 130 kilométeres hatótávval rendelkezik. Az ügyészség kiemelte, hogy Lozova ellen most vetették be először ezt a típust, és előzetes vizsgálatot indított lehetséges háborús bűncselekmények ügyében.
A támadás két nappal azután történt, hogy Mikolajiv hatóságai jelezték: az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta először alkalmaztak irányított légibombákat a város ellen.
Október 16-án két bomba csapódott be Mikolajiv peremén
– közölte Vitalij Kim megyei kormányzó.
Harkiv megye és a megyeszékhely immár több mint két éve folyamatos orosz támadások célpontja a 2022 februárjában megindult invázió óta, az utóbbi hónapokban pedig felerősödtek a sűrűn lakott területek elleni csapások. Október 13-án Oroszország KAB típusú irányított bombákkal támadta Harkivot, ami egy kórház megrongálódásához és legalább hat ember megsebesüléséhez vezetett. A támadás idején több mint száz páciens tartózkodott az intézményben – közölte Olekszij Docenko, az intézmény sebészeti osztályának vezetője a Szuspilne Harkivnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
