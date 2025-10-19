Ennek nem fognak örülni Kijevben: Trump elmondta, mi lesz az amerikai fegyverszállítással

Az Egyesült Államok vezetője az interjúban arról beszélt, hogy nem akarja azzal veszélyeztetni az országot, hogy fegyvereket küld Kijevnek:

Nem adhatjuk át az összes fegyverünket Ukrajnának. Egyszerűen nem tehetjük meg... Nem tehetem ki az Egyesült Államokat veszélynek

– mondta az amerikai elnök.

A kijelentés megkavarja a helyzetet az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban, mivel korábban felmerült, hogy Washington az akár 2000 kilométernél is nagyobb hatótávolságú Tomahawk rakétákat adhatja át az ukránoknak. Sokan úgy vélték, hogy ezzel kulcsfontosságú orosz létesítményekre tudnának az ukránok lecsapni.

Az Egyesült Államok és Oroszország vezetője a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással, ahol a háború lezárásáról tárgyalnak majd. Egyes vélemények szerint

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel a találkozóval igyekszik meggyőzni arról Trumpot, hogy ne adja át a csúcsrakétákat az ukránoknak.

