  • Megjelenítés
FONTOS Lenyomják a legmenőbb iPhone-t? - Teszten a világ legvékonyabb mobiljai
Ennek nem fognak örülni Kijevben: Trump elmondta, mi lesz az amerikai fegyverszállítással
Globál

Ennek nem fognak örülni Kijevben: Trump elmondta, mi lesz az amerikai fegyverszállítással

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök október 19-én reggel a Fox Newsnak adott interjút, amelyben az Ukrajnának átadott fegyverek is szóba kerültek.

Az Egyesült Államok vezetője az interjúban arról beszélt, hogy nem akarja azzal veszélyeztetni az országot, hogy fegyvereket küld Kijevnek:

Nem adhatjuk át az összes fegyverünket Ukrajnának. Egyszerűen nem tehetjük meg... Nem tehetem ki az Egyesült Államokat veszélynek

– mondta az amerikai elnök.

A kijelentés megkavarja a helyzetet az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban, mivel korábban felmerült, hogy Washington az akár 2000 kilométernél is nagyobb hatótávolságú Tomahawk rakétákat adhatja át az ukránoknak. Sokan úgy vélték, hogy ezzel kulcsfontosságú orosz létesítményekre tudnának az ukránok lecsapni.

Az Egyesült Államok és Oroszország vezetője a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással, ahol a háború lezárásáról tárgyalnak majd. Egyes vélemények szerint

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel a találkozóval igyekszik meggyőzni arról Trumpot, hogy ne adja át a csúcsrakétákat az ukránoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Lesújtó előrejelzés érkezett: az IMF kimondta, hogy még meddig tarthat az ukrajnai háború

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Moszkvának: ilyen ajándékot soha nem adunk az agresszornak

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kolumbia-kokain-háború-amerika-katonák-fegyveresek-feszültség
Globál
Betelt a pohár Trumpnál: keményen nekiment az amerikai országnak, egyre feszültebb a helyzet
Pénzcentrum
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility