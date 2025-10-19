Folytatódik a légi terror Ukrajnában, 19 becsapódás történt az éjszaka folyamán

Az Ukrán Légierő beszámolója szerint vasárnapra, október 19-re virradó éjjel összesen 62 drón repült be ukrán légtérbe. A támadás október 18-án este kezdődött. Sahed, Gyerany és más típusú eszközöket vetettek be; közülük mintegy 40 volt Sahed. A drónokat Oroszország területéről, Millerovo, Kurszk, Orjol, Satalovo és Primorszko-Ahtarszk irányából indították.

Az ukrán védelem repülőegységekkel, légvédelmi rakétacsapatokkal, elektronikai hadviselési rendszerekkel, mobil tűzcsoportokkal és drónelhárító egységekkel válaszolt. Előzetes adatok szerint magyar idő szerint reggel 7:30-ig 40 ellenséges drónt lőttek le vagy semlegesítettek – köztük Sahed, Gyerany és más típusokat – az ország északi és keleti térségeiben.

Hét helyszínen 19 megerősített becsapódás történt.

A támadás továbbra is tart, több ellenséges drón még Ukrajna légterében van. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy a légiriadók idején tartsák be a biztonsági protokollokat.

Október 18-án, szombat este az orosz erők KAB típusú bombával csaptak le a Harkivi területen található Lozovára. A város ellen most először alkalmaztak irányított légi bombát. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes és a közösségek és területfejlesztés minisztere szerint Oroszország tovább finomítja dróntámadási taktikáját, és módosítja módszereit Ukrajna energetikai infrastruktúrájának célba vételére.

