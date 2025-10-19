Fordulat az atomhatalom határmenti konfliktusában, megszületett a megállapodás

A szombaton Dohában megkezdett tárgyalások során "a két fél megállapodott az azonnali tűzszünetről és olyan mechanizmusok bevezetéséről, amelyekkel megerősíthető a tartós béke és stabilitás" - számolt be vasárnap a katari külügyminisztérium az X közösségi oldalon ismertetett közleményében.
A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, de "a következő napokban további megbeszélésekre kerül sor" az afgán és pakisztáni vezetők között a megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében - közölte Doha, amely "fontos lépésnek" nevezte a fejleményt.
A dohai tárgyalásokon részt vevő Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter az X-en megerősítette, hogy tűzszüneti megállapodás született, és kijelentette, hogy a két fél október 25-én Isztambulban újra találkozik.
Mély hálánkat fejezzük ki a két testvérországnak, Katarnak és Törökországnak, amelyek közvetítőként léptek fel
- tette hozzá.
Kabul péntek este azzal vádolta meg szomszédját, hogy megsértette a fegyverszünetet, miután
légitámadásokban legalább tíz civil, köztük két gyermek és három krikettjátékos halt meg az ország keleti részén fekvő Paktika tartományban.
Pakisztáni biztonsági források megerősítették, hogy "precíziós légitámadásokat hajtottak végre afgán területen" egy fegyveres szervezet ellen.
A tálib kormány fenntartja magának a válaszadás jogát - biztosította szóvivője, Zabihullah Mudzsahid -, de a tárgyalócsoport iránti tiszteletből az afgán erőknek tartózkodniuk kell minden új akciótól - hangoztatta.
A korábban, szerdán bejelentett tűzszünetről Iszlámábád azt állította, hogy 48 óráig kell meg tartani annak hatályát, de Afganisztán úgy vélte, hogy addig lesz érvényben, amíg a másik fél meg nem szegi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Több uniós ország nem védi magát a veszélyes befektetésektől, Magyarország pont most lépett
Fontos uniós jelentés került napvilágra.
Így még soha nem láttuk a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiáját – Egyedülálló beszámoló került elő a világháború jeges pokláról
Évtizedekig lappangó naplót és több tucat színes fotót adtak ki a doni katasztrófáról.
El Pais: politikai rémálom Brüsszelnek a budapesti békecsúcs – Ennek két oka is van
A legnagyobb spanyol lap szerint ez mindennel szembe megy, amiért az EU eddig harcolt.
Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás
Az USA és Venezuela tényleg bármelyik pillanatban egymásnak eshet.
Kimondták: ez már több mint egyszerű izmozás, Donald Trump elnököt akar buktatni
Vagy így, vagy úgy, de Madurónak mennie kell.
Meghökkentő fordulat: Oroszország szövetségese EU-csatlakozást akar, hamarosan jöhet is a hivatalos kérelem
Valami eltört a Moszkvával való kapcsolatban.
Kimondta Európa legerősebb vezetője: nem ezt várta Zelenszkij, hatalmas kudarc a tegnapi nap
Nem éppen alakulnak a dolgok optimálisan Ukrajna számára.
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?