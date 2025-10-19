Friss jelentés: ezzel a tempóval egy évszázad is kevés lehet Putyinnak, hogy elfoglalja Ukrajnát

Az ukrajnai háború lezárásának egyik legfontosabb kérdését a területek hovatartozása jelenti, vélhetően Budapesten is szóba kerül majd ez a téma Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között. Az elmúlt hónapokban az orosz csapatok a frontszakasz szinte minden szakaszán fokozták a nyomást a védelemre, több területet is megszereztek. Mindez a valóságban kisebb települések megszerzését jelenti, de ezzel a tempóval 2030 végére szerezheti meg Moszkva a felügyeletet az „elcsatolt” megyék – Donyeck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja – felett.

További 103 év kellene ameddig Ukrajna fennmaradó részét sikerülne elfoglalni. Összességében tehát 108 évet írnak.

Amióta a harcvonalak stabilizálódtak Ukrajna első ellentámadásának 2022 októberi befejeződése után, alig mozdultak el. Egyetlen nagyváros sem cserélt gazdát

– írják.

Oroszország a 2022-es inváziót követően el tudott foglalni olyan településeket, mint a háború előtt még közel félmilliós lakosságú Mariupol, vagy a megyeszékhelynek számító Herszont. Jelentős változás volt még ebben az évben, hogy a Dnyeper partján fekvő települést az oroszok kénytelenek voltak feladni. Azóta kisebb, de rendkívül megerősített vársok bevételéért folynak a harcok, jelenleg Vovcsanszk, Kupjanszk, Liman, Sziverszk, Konsztantyinovka és Pokrovszk bevétele jelenti az elsődleges prioritást, de itt szinte alig érzékelhető haladás. A Harkiv megyei Kupjanszkot például szintén 2022 őszén vesztették el a támadók, azóta folyamatosan igyekeznek visszaszerezni a települést. Az elmúlt három év harcaiban az elmúlt hónapokban történ érzékelhető előrelépés, az oroszok sikerrel törtek be a város északnyugati részébe.

A The Economist szerint 2025 májusa óta Ukrajna 0,4 százalékát foglalta el Moszkva, miközben hatalmas veszteségeket szenved a harcok közben.

Becslésünk szerint a teljes körű invázió kezdetétől ez év januárjáig az orosz áldozatok száma 640 000–877 000 katonát tett ki, akik közül 137 000–228 000 halt meg.Október 13-ig ez az összesített szám közel 60%-kal, 984000–1 438 000-re emelkedett, beleértve a 190 000–480000halottat

– írják.

Kiemelik, hogy kisebb sikerek persze vannak a frontvonal nyugatra tolásában, de jelentősebb harctéri célt nem sikerült teljesíteni a nyári offenzíva megindítása óta. Hozzáteszik, hogy ez persze változhat, és van esély az események felgyorsulására, az viszont továbbra sem tűnik reálisnak, hogy a veszteségek jelentősen csökkennének.

Címlapkép forrása: Joe Giddens/PA Images via Getty Images