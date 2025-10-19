Friss jelentés: ezzel a tempóval egy évszázad is kevés lehet Putyinnak, hogy elfoglalja Ukrajnát

Az ukrajnai háború lezárásának egyik legfontosabb kérdését a területek hovatartozása jelenti, vélhetően Budapesten is szóba kerül majd ez a téma Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között. Az elmúlt hónapokban az orosz csapatok a frontszakasz szinte minden szakaszán fokozták a nyomást a védelemre, több területet is megszereztek. Mindez a valóságban kisebb települések megszerzését jelenti, de ezzel a tempóval 2030 végére szerezheti meg Moszkva a felügyeletet az „elcsatolt” megyék – Donyeck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja – felett.
További 103 év kellene ameddig Ukrajna fennmaradó részét sikerülne elfoglalni. Összességében tehát 108 évet írnak.
Amióta a harcvonalak stabilizálódtak Ukrajna első ellentámadásának 2022 októberi befejeződése után, alig mozdultak el. Egyetlen nagyváros sem cserélt gazdát
– írják.
Oroszország a 2022-es inváziót követően el tudott foglalni olyan településeket, mint a háború előtt még közel félmilliós lakosságú Mariupol, vagy a megyeszékhelynek számító Herszont. Jelentős változás volt még ebben az évben, hogy a Dnyeper partján fekvő települést az oroszok kénytelenek voltak feladni. Azóta kisebb, de rendkívül megerősített vársok bevételéért folynak a harcok, jelenleg Vovcsanszk, Kupjanszk, Liman, Sziverszk, Konsztantyinovka és Pokrovszk bevétele jelenti az elsődleges prioritást, de itt szinte alig érzékelhető haladás. A Harkiv megyei Kupjanszkot például szintén 2022 őszén vesztették el a támadók, azóta folyamatosan igyekeznek visszaszerezni a települést. Az elmúlt három év harcaiban az elmúlt hónapokban történ érzékelhető előrelépés, az oroszok sikerrel törtek be a város északnyugati részébe.
A The Economist szerint 2025 májusa óta Ukrajna 0,4 százalékát foglalta el Moszkva, miközben hatalmas veszteségeket szenved a harcok közben.
Becslésünk szerint a teljes körű invázió kezdetétől ez év januárjáig az orosz áldozatok száma 640 000–877 000 katonát tett ki, akik közül 137 000–228 000 halt meg.Október 13-ig ez az összesített szám közel 60%-kal, 984000–1 438 000-re emelkedett, beleértve a 190 000–480000halottat
– írják.
Kiemelik, hogy kisebb sikerek persze vannak a frontvonal nyugatra tolásában, de jelentősebb harctéri célt nem sikerült teljesíteni a nyári offenzíva megindítása óta. Hozzáteszik, hogy ez persze változhat, és van esély az események felgyorsulására, az viszont továbbra sem tűnik reálisnak, hogy a veszteségek jelentősen csökkennének.
Címlapkép forrása: Joe Giddens/PA Images via Getty Images
Elesett két újabb ukrán település
Nyomulnak előre az oroszok.
Kirabolták a világ leghíresebb múzeumát!
A Mona Lisát is itt őrzik.
Hiába a tűzszünet, Izrael szerint gránátokkal és mesterlövészekkel támad a Hamász
Az IDF szerint a Hamász megsértette a fegyverszünetet.
Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok
260 támadást indított Oroszország.
Roberta Metsola: Az üzenetünk egyszerű és világos, Európa nyitva áll a vállalkozások előtt
Az Európai Parlament elnökének cikke a Portfolión.
Izrael újból Gázát támadta, nem tartják be a felek a tűzszüneti megállapodást
Egymást vádolja a Hamász és Izrael.
Nagy a baj Magyarországon, megszólalt az agrárminiszter
Felszálltak a felderítő drónok.
Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?
Az USÁ-val is kiegyezhet a küszködő állam.
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!