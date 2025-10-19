Hiába a tűzszünet, Izrael szerint gránátokkal és mesterlövészekkel támad a Hamász

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász fegyveresei több támadást hajtottak végre az izraeli erők ellen a tűzszüneti zónán kívül, amit a fegyvernyugvásról szóló megállapodás egyértelmű megsértésének tekintenek.

Az izraeli katonai vezetés vasárnap közölte, hogy a Hamász fegyveresei "több támadást" hajtottak végre az izraeli erők ellen az úgynevezett "sárga vonal" pufferzónán túl.

A támadások során rakétameghajtású gránátokat vetettek be és mesterlövész-tüzet alkalmaztak,

amit az izraeli hadsereg "a tűzszünet nyilvánvaló megsértésének" minősített. A Hamász egyelőre nem reagált a vádakra.

Reggel arról is hírek érkeztek, hogy Izrael támadásokat hajtott végre Gáza területén. A felek egymást vádolják a tűzszüneti megállapodás megsértésével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images