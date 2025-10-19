  • Megjelenítés
Hiába a tűzszünet, Izrael szerint gránátokkal és mesterlövészekkel támad a Hamász
Globál

Hiába a tűzszünet, Izrael szerint gránátokkal és mesterlövészekkel támad a Hamász

Portfolio
Az izraeli hadsereg szerint a Hamász fegyveresei több támadást hajtottak végre az izraeli erők ellen a tűzszüneti zónán kívül, amit a fegyvernyugvásról szóló megállapodás egyértelmű megsértésének tekintenek.

Az izraeli katonai vezetés vasárnap közölte, hogy a Hamász fegyveresei "több támadást" hajtottak végre az izraeli erők ellen az úgynevezett "sárga vonal" pufferzónán túl.

A támadások során rakétameghajtású gránátokat vetettek be és mesterlövész-tüzet alkalmaztak,

amit az izraeli hadsereg "a tűzszünet nyilvánvaló megsértésének" minősített. A Hamász egyelőre nem reagált a vádakra.

Reggel arról is hírek érkeztek, hogy Izrael támadásokat hajtott végre Gáza területén. A felek egymást vádolják a tűzszüneti megállapodás megsértésével.

Kapcsolódó cikkünk

Izrael újból Gázát támadta, nem tartják be a felek a tűzszüneti megállapodást

Újabb halott túszokat kapott vissza Izrael, tovább ropognak a fegyverek a gázai övezetben

Hihetetlen botrány az USA-ban: a Hamász terroristája lóvá tette a titkosszolgálatokat, és letelepedett Oklahomában

Felbátorodott Trump a hatalmas siker után: mostantól Oroszországra irányítja a figyelmet - Fordulat jöhet a háborúban?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility