Megvan a megállapodás a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat
Megvan a megállapodás a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat

Portfolio
A Liberális Demokrata Párt (LDP) és a Nippon Isin no Kai megállapodott egy koalíciós kormány létrehozásáról, ami lehetővé teszi, hogy Japán történetében először női miniszterelnöke legyen - tudósított a Japan Times.

A Kyodo hírügynökség vasárnapi jelentése szerint Takaicsi Szanae, a konzervatív LDP vezetője és Josimura Hirofumi, a kisebb jobboldali párt vezetője várhatóan hétfőn írják alá a szövetségről szóló megállapodást. Fudzsita Fumitake, a Nippon Isin társvezetője már pénteken jelezte, hogy a két párt "nagy előrelépést" tett a koalíciós tárgyalások során. A hírügynökség szerint a Nippon Isin képviselői Takaicsira szavaznak majd a keddi parlamenti miniszterelnök-választáson, de a párt - legalábbis kezdetben - nem küld minisztereket Takaicsi kormányába.

Ez elmarad attól a teljes körű szövetségtől, amelyet az LDP a Komeitóval tartott fenn, amíg a kisebbik partner ebben a hónapban ki nem lépett a koalícióból, ami aggályokat vetett fel a leendő kormány stabilitásával kapcsolatban. Fudzsita vasárnap este újságíróknak elmondta, hogy a tárgyalások a végső szakaszban járnak, és képviselőtársai megbízták őt és Josimurát, hogy hozzák meg a végső döntést a párt nevében. A döntést hétfőn jelentik be. A koalíció létrehozása érdekében az LDP felajánlotta, hogy

továbbra is dolgozik a vállalati és egyéb szervezeti adományok betiltásán, valamint az élelmiszerek mentesítésén a japán forgalmi adó alól, ami a Nippon Isin egyik legfontosabb célja.

Takaicsi, aki a fiskális lazítás híve, magasabb kiadásokat és adócsökkentéseket szorgalmaz a fogyasztók növekvő inflációtól való védelmére, és bírálta a Bank of Japan kamatemelési döntését. Emellett támogatja Japán pacifista háború utáni alkotmányának felülvizsgálatát, hogy elismerje az ország bővülő hadseregének szerepét.

Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

