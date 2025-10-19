  • Megjelenítés
Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?
Globál

Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?

Portfolio
Bolíviában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amely a szocialista kormány elutasítását és az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javulását hozhatja a több mint egy évtizedes rendkívül feszült viszony után.

A választáson Rodrigo Paz centrista szenátor és Jorge "Tuto" Quiroga konzervatív volt elnök mérkőzik meg egymással. Mindkét jelölt ígéretet tett a Washingtonnal való diplomáciai kapcsolatok megerősítésére – amelyek 2009 óta meglehetősen feszültek –, és amerikai pénzügyi támogatást kívánnak szerezni Bolívia törékeny gazdaságának stabilizálására.

A két piacpárti jelölt közötti verseny korszakos váltást jelez Bolívia számára a baloldali Mozgalom a Szocializmusért párt két évtizedes dominanciája után,

amelyet az egykor az őslakos többség által támogatott Evo Morales alapított.

Quiroga "radikális változást" ígért, beleértve az állami kiadások jelentős csökkentését és a veszteséges állami vállalatok bezárását vagy privatizálását. Paz fokozatosabb megközelítést támogat, fenntartva a szociális programokat a szegények számára, miközben előmozdítja a magánszektor növekedését.

A közvélemény-kutatások szerint Quiroga szűk előnnyel vezet. Egy szeptemberi Ipsos felmérés 47%-os támogatottságot mutatott számára, míg Paz 39%-on állt, bár Paz az augusztusi első fordulóban a vártnál jobban szerepelt.

Paz szeptember végén bejelentette, hogy 1,5 milliárd dolláros gazdasági együttműködési megállapodást tervez az amerikai tisztviselőkkel az üzemanyag-ellátás biztosítására, míg Quiroga egy 12 milliárd dolláros, multilaterális hitelezők által támogatott nemzetközi mentőcsomagot szorgalmaz.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten kijelentette, hogy mindkét elnökjelölt "erősebb, jobb kapcsolatokat akar az Egyesült Államokkal" az évtizedes Amerika-ellenes vezetés után. "Ez a választás lehetőség a változtatásra" – mondta szerdán.

Bolíviában az infláció 23%-ra emelkedett az év eleje óta, míg az üzemanyag- és dollárhiány megbénította a fogyasztói keresletet.

A földgázexport – amely egykor Bolívia gazdasági motorja volt – zuhanórepülésbe kezdett, ami megterhelte a boliviano valutát és korlátozta az üzemanyag-importot.

Bolíviában Latin-Amerika egyik legmagasabb informális foglalkoztatási aránya van, a hivatalos adatok szerint a lakosság mintegy 84%-a a formális munkaerőpiacon kívül dolgozik. Milliók élnek áruk adásvételéből.

A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 8 órakor (12:00 GMT) nyitnak és 16 órakor zárnak, az első eredmények 21 óra után várhatók. A győztes november 8-án lép hivatalba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

