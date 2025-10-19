Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?

A választáson Rodrigo Paz centrista szenátor és Jorge "Tuto" Quiroga konzervatív volt elnök mérkőzik meg egymással. Mindkét jelölt ígéretet tett a Washingtonnal való diplomáciai kapcsolatok megerősítésére – amelyek 2009 óta meglehetősen feszültek –, és amerikai pénzügyi támogatást kívánnak szerezni Bolívia törékeny gazdaságának stabilizálására.
A két piacpárti jelölt közötti verseny korszakos váltást jelez Bolívia számára a baloldali Mozgalom a Szocializmusért párt két évtizedes dominanciája után,
amelyet az egykor az őslakos többség által támogatott Evo Morales alapított.
Quiroga "radikális változást" ígért, beleértve az állami kiadások jelentős csökkentését és a veszteséges állami vállalatok bezárását vagy privatizálását. Paz fokozatosabb megközelítést támogat, fenntartva a szociális programokat a szegények számára, miközben előmozdítja a magánszektor növekedését.
A közvélemény-kutatások szerint Quiroga szűk előnnyel vezet. Egy szeptemberi Ipsos felmérés 47%-os támogatottságot mutatott számára, míg Paz 39%-on állt, bár Paz az augusztusi első fordulóban a vártnál jobban szerepelt.
Paz szeptember végén bejelentette, hogy 1,5 milliárd dolláros gazdasági együttműködési megállapodást tervez az amerikai tisztviselőkkel az üzemanyag-ellátás biztosítására, míg Quiroga egy 12 milliárd dolláros, multilaterális hitelezők által támogatott nemzetközi mentőcsomagot szorgalmaz.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten kijelentette, hogy mindkét elnökjelölt "erősebb, jobb kapcsolatokat akar az Egyesült Államokkal" az évtizedes Amerika-ellenes vezetés után. "Ez a választás lehetőség a változtatásra" – mondta szerdán.
Bolíviában az infláció 23%-ra emelkedett az év eleje óta, míg az üzemanyag- és dollárhiány megbénította a fogyasztói keresletet.
A földgázexport – amely egykor Bolívia gazdasági motorja volt – zuhanórepülésbe kezdett, ami megterhelte a boliviano valutát és korlátozta az üzemanyag-importot.
Bolíviában Latin-Amerika egyik legmagasabb informális foglalkoztatási aránya van, a hivatalos adatok szerint a lakosság mintegy 84%-a a formális munkaerőpiacon kívül dolgozik. Milliók élnek áruk adásvételéből.
A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 8 órakor (12:00 GMT) nyitnak és 16 órakor zárnak, az első eredmények 21 óra után várhatók. A győztes november 8-án lép hivatalba.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Izrael újból Gázát támadta, nem tartják be a felek a tűzszüneti megállapodást
Egymást vádolja a Hamász és Izrael.
Nagy a baj Magyarországon, megszólalt az agrárminiszter
Felszálltak a felderítő drónok.
Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?
Az USÁ-val is kiegyezhet a küszködő állam.
Újabb halott túszokat kapott vissza Izrael, tovább ropognak a fegyverek a gázai övezetben
Egymást vádolja a Hamász és Izrael.
Olcsóbb iPhone érdekel? Így juthatsz hozzá!
Nagyot lehet spórolni.
Folytatódik a légi terror Ukrajnában, 19 becsapódás történt az éjszaka folyamán
Még mindig vannak orosz drónok a légtérben.
Tanárok ezrei keresnek már 1 millió forintnál többet
Rétvári Bence közölte az adatokat.
Dróncsapás ért egy orosz gázüzemet, tűz ütött ki
Sikerrel járt az ukrán támadás.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?