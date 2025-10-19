  • Megjelenítés
Trump szerint Putyin megsemmisítené Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseinek
Trump szerint Putyin megsemmisítené Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseinek

Donald Trump amerikai elnök arra sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezéséhez, figyelmeztetve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "megsemmisítéssel" fenyegette Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseknek.

A Financial Times vasárnapi beszámolója szerint a pénteki fehér házi találkozón

Trump ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át a teljes keleti Donbasz régiót Oroszországnak.

Az amerikai elnök többször is olyan érveket hangoztatott, amelyeket Putyin egy nappal korábbi telefonbeszélgetésükben említett.

A lap szerint Ukrajnának végül sikerült meggyőznie Trumpot, hogy inkább a jelenlegi frontvonalak befagyasztását támogassa. A találkozó után Trump kijelentette, hogy a háborút a jelenlegi frontvonalaknál kellene lezárni, amit Zelenszkij fontos pontként értékelt.

Zelenszkij pénteken fegyverekért érkezett a Fehér Házba, hogy folytathassa országa háborúját, de olyan amerikai elnökkel találkozott, aki inkább békemegállapodás közvetítésére törekedett.

A Financial Times információi szerint a Trumppal folytatott csütörtöki telefonbeszélgetésben Putyin felajánlotta, hogy átad kisebb területeket a déli Herszon és Zaporizzsja régiókból, cserébe a jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló, jóval nagyobb donbaszi területekért.

Ez kevesebb, mint Putyin 2024-es eredeti követelése, amely szerint Kijevnek át kellene engednie a teljes Donbaszt, valamint a déli Herszon és Zaporizzsja régiókat, ami közel 20 000 négyzetkilométernyi területet jelent.

Trump és Putyin csütörtökön megállapodtak, hogy a következő két hétben újabb csúcstalálkozót tartanak az ukrajnai háborúról, előreláthatólag Budapesten, miután az augusztus 15-i alaszkai találkozójuk nem hozott áttörést.

