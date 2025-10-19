Trump szerint Putyin megsemmisítené Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseinek

A Financial Times vasárnapi beszámolója szerint a pénteki fehér házi találkozón
Trump ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át a teljes keleti Donbasz régiót Oroszországnak.
Az amerikai elnök többször is olyan érveket hangoztatott, amelyeket Putyin egy nappal korábbi telefonbeszélgetésükben említett.
A lap szerint Ukrajnának végül sikerült meggyőznie Trumpot, hogy inkább a jelenlegi frontvonalak befagyasztását támogassa. A találkozó után Trump kijelentette, hogy a háborút a jelenlegi frontvonalaknál kellene lezárni, amit Zelenszkij fontos pontként értékelt.
Zelenszkij pénteken fegyverekért érkezett a Fehér Házba, hogy folytathassa országa háborúját, de olyan amerikai elnökkel találkozott, aki inkább békemegállapodás közvetítésére törekedett.
A Financial Times információi szerint a Trumppal folytatott csütörtöki telefonbeszélgetésben Putyin felajánlotta, hogy átad kisebb területeket a déli Herszon és Zaporizzsja régiókból, cserébe a jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló, jóval nagyobb donbaszi területekért.
Ez kevesebb, mint Putyin 2024-es eredeti követelése, amely szerint Kijevnek át kellene engednie a teljes Donbaszt, valamint a déli Herszon és Zaporizzsja régiókat, ami közel 20 000 négyzetkilométernyi területet jelent.
Trump és Putyin csütörtökön megállapodtak, hogy a következő két hétben újabb csúcstalálkozót tartanak az ukrajnai háborúról, előreláthatólag Budapesten, miután az augusztus 15-i alaszkai találkozójuk nem hozott áttörést.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Tűzszünet ide vagy oda, megint Gázát bombázta Izrael, leállították a segélyszállítmányokat
Egymást okolják a felek a megállapodás megszegésével.
Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament
Több fontos változás történhet.
A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét
Több mint 1300 gyémánttal van kirakva.
Lenyomják a legmenőbb iPhone-t? - Teszten a világ legvékonyabb mobiljai
Az egyiket most féláron meg lehet venni.
Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás
Hamarosan életbe is léphet a döntés.
Betelt a pohár Trumpnál: keményen nekiment az amerikai országnak, egyre feszültebb a helyzet
Halált, pusztítást és káoszt emleget.
Ennek nem fognak örülni Kijevben: Trump elmondta, mi lesz az amerikai fegyverszállítással
Veszélynek teheti ki az országot.
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?