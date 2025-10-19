Újabb halott túszokat kapott vissza Izrael, tovább ropognak a fegyverek a gázai övezetben

Az izraeli miniszterelnök közleménye nem sokkal azután érkezett, hogy a palesztin nagykövetség Egyiptomban bejelentette: a Rafah határátkelő, amely a gázaiak fő ki- és bejárata az enklávéba, hétfőn újra megnyílik a Gázába történő belépéshez.
Netanjahu kormánya és a Hamász napok óta egymást vádolják az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet megsértésével. Szombat késő este az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy "hiteles jelentéseket kapott a Hamász részéről a gázai lakosság ellen tervezett, küszöbön álló tűzszünetszegésről". A Hamász vasárnap tagadta ezeket a vádakat.
A palesztin szervezet szerint a gázai rendőri erők csak a kötelességüket teljesítik, amikor üldözik azokat a "bűnbandákat", amelyeket állításuk szerint az izraeli hatóságok hoztak létre, fegyvereztek fel és finanszíroztak gyilkosságok és emberrablások végrehajtására.
A Hamász közleményben bírálta Netanjahu döntését a határátkelő zárva tartásáról, amit "a tűzszüneti megállapodás nyílt megsértésének" nevezett.
Hozzátették, hogy a Rafah átkelő lezárása megakadályozza a túszok holttestének felkutatásához szükséges felszerelések bejutását.
Izrael közölte, hogy szombat késő este újabb két holttestet kapott vissza, így a múlt héten megkötött tűzszüneti és túszmegállapodás keretében eddig 12 holttestet adott át a Hamász a 28-ból. A megállapodás részeként a Hamász korábban szabadon engedte mind a 20 élő izraeli túszt, akiket két éve tartott fogva, cserébe közel 2000 palesztin fogoly szabadult ki izraeli börtönökből.
A háború humanitárius katasztrófát okozott Gázában, ahol szinte minden lakost elűztek otthonából, és az IPC globális éhségfigyelő rendszer megerősítette az éhínség jelenlétét. Az ENSZ Világélelmezési Programja szerint a tűzszünet óta naponta átlagosan 560 tonna élelmiszer jutott be Gázába, de ez még mindig jóval elmarad a szükségletek mértékétől.
Trump 20 pontos béketerve előtt továbbra is jelentős akadályok tornyosulnak. A Hamász lefegyverzése, Gáza irányítása, egy nemzetközi "stabilizációs erő" összetétele és a palesztin állam létrehozása felé tett lépések még megoldásra várnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
