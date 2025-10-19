Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok

Az elmúlt 24 órában az orosz erők több mint 260 támadást hajtottak végre ukrán védelmi állások ellen, mintegy 1100 lövedéket kilőve. A frontvonal közelében csaknem 30 települést értek találatok – közölte a Déli Védelmi Erők parancsnoksága.
A herszoni tüzérségi csapások magánházakat, melléképületeket, garázsokat és egy közigazgatási épületet rongáltak meg.
Károk keletkeztek magántulajdonú járművekben, egy gázvezetékben és az elektromos hálózatban is.
Éjszaka az orosz erők déli irányból Sahed típusú öngyilkos drónokkal támadtak. Körülbelül 15 drón lépett be a műveleti területre, ezek egy részét a Déli Légvédelem egységei megsemmisítették. A csapások és a lehulló törmelék magántelkeken és gazdaságokban okoztak károkat Odessza és Dnyipropetrovszk régiójában.
Október 19-én, az éjszaka korábbi szakaszában orosz drónok célba vették a Dnyipropetrovszk régióban fekvő Sahtarszkot. Tíz ember megsérült, lakóépületek és járművek semmisültek meg, kiterjedt tüzek keletkeztek.
A Légierő tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán országszerte 62 támadó drónt észleltek, amelyek többségét sikerült lelőni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Izrael újból Gázát támadta, nem tartják be a felek a tűzszüneti megállapodást
Egymást vádolja a Hamász és Izrael.
Nagy a baj Magyarországon, megszólalt az agrárminiszter
Felszálltak a felderítő drónok.
Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?
Az USÁ-val is kiegyezhet a küszködő állam.
Újabb halott túszokat kapott vissza Izrael, tovább ropognak a fegyverek a gázai övezetben
Egymást vádolja a Hamász és Izrael.
Olcsóbb iPhone érdekel? Így juthatsz hozzá!
Nagyot lehet spórolni.
Folytatódik a légi terror Ukrajnában, 19 becsapódás történt az éjszaka folyamán
Még mindig vannak orosz drónok a légtérben.
Tanárok ezrei keresnek már 1 millió forintnál többet
Rétvári Bence közölte az adatokat.
Dróncsapás ért egy orosz gázüzemet, tűz ütött ki
Sikerrel járt az ukrán támadás.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!