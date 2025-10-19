Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok

Az elmúlt 24 órában az orosz erők több mint 260 támadást hajtottak végre ukrán védelmi állások ellen, mintegy 1100 lövedéket kilőve. A frontvonal közelében csaknem 30 települést értek találatok – közölte a Déli Védelmi Erők parancsnoksága.

A herszoni tüzérségi csapások magánházakat, melléképületeket, garázsokat és egy közigazgatási épületet rongáltak meg.

Károk keletkeztek magántulajdonú járművekben, egy gázvezetékben és az elektromos hálózatban is.

Éjszaka az orosz erők déli irányból Sahed típusú öngyilkos drónokkal támadtak. Körülbelül 15 drón lépett be a műveleti területre, ezek egy részét a Déli Légvédelem egységei megsemmisítették. A csapások és a lehulló törmelék magántelkeken és gazdaságokban okoztak károkat Odessza és Dnyipropetrovszk régiójában.

Október 19-én, az éjszaka korábbi szakaszában orosz drónok célba vették a Dnyipropetrovszk régióban fekvő Sahtarszkot. Tíz ember megsérült, lakóépületek és járművek semmisültek meg, kiterjedt tüzek keletkeztek.

A Légierő tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán országszerte 62 támadó drónt észleltek, amelyek többségét sikerült lelőni.

