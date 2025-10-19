  • Megjelenítés
Végre itt a fordulat az időjárásban: a jövő héttől jelentősen megváltozik a helyzet
Globál

Végre itt a fordulat az időjárásban: a jövő héttől jelentősen megváltozik a helyzet

Portfolio
Az Időkép szerint hamarosan megváltozik az időjárás a Kárpát-medencében.

Kifejezetten hűvös, de száraz ősz van eddig Magyarországon, az egész évre jellemző aszály emiatt nem is enyhült az év utolsó hónapjai előtt. Ezen a most hétvégi hidegfront sem változtatott lényegesen, bár hűvös levegő érkezett az országba, a felhők csak minimális csapadékot hoztak magukkal. A fagy vasárnap sem tágított, az idei ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk. A száraz időben változást jelenthet a jövő hét.

A jövő hét elején viszont az óceán felől érkező légtömeg megváltoztathatja az az eddigi helyzetet: egy zonális áramlási rendszer nedvességet hoz a Kárpát-medencébe.

Az előrejelzések szerint ez a hőmérséklet enyhülésével jár, valamelyest melegebb időre lehet számítani. Hétfőn reggel még fagyok lesznek, ezt követően napsütéses lesz az égbolt. A délutáni órákban nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, estére már a Dunántúl nagy részén borús idő várható. Ekkor még csak kisebb foltokban alakulhat ki eső.

A helyzet kedden változik meg jelentősen, ekkor sokfelé esővel indul majd a nap. Nyugat felől újabb csapadékhullám érkezik, de ez

csak az ország néhány részén hoz jelentősebb csapadékot: főleg csak a főváros környékén és az Északi-középhegységben éri majd el a 10 mm-t.

A hét további részében további csapadékra lehet számítani, miközben a felmelegedés ki fog tartani. Napközben a csúcsok újra 20 fok körül alakulhatnak, és éjszaka már nem kell számítani fagyokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

