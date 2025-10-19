Zelenszkij kemény üzenetet küldött Moszkvának: ilyen ajándékot soha nem adunk az agresszornak

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Európával való hosszú távú együttműködés és valódi eredmények elérése most kulcsfontosságú mind rövid, mind hosszú távon.
Szinte minden nap kommunikálunk vezetőkkel, hogy biztosítsuk a közös álláspontot Európában az Oroszországra gyakorolt nyomással kapcsolatban. Az agresszornak nem adunk ajándékokat és nem felejtünk. Világosan látjuk, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent
- mondta Zelenszkij.
There should be zero Russian energy in Europe. The signals from America are clear—they are ready to supply as much gas and oil as needed to replace Russian supplies. Our region has the necessary infrastructure and potential to contribute to Europe’s energy independence way more. pic.twitter.com/IHyUFEmvom https://t.co/IHyUFEmvom— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2025
Az elnök nyilatkozata akkor hangzott el, amikor amerikai médiajelentések szerint Vlagyimir Putyin állítólag kész területi engedményeket tenni Ukrajnában. A The Washington Post információi szerint
Putyin azt közölte Trumppal, hogy a Donyecki régió teljes ellenőrzéséért cserébe kivonná az orosz erőket a Zaporizzsjai és Herszoni régiókból.
Ez nem új követelés Oroszország részéről, amely korábban is többször felszólította Ukrajnát, hogy teljesen vonuljon ki a Donyecki és Luhanszki régiókból. Zelenszkij többször is hangsúlyozta, hogy egy ilyen forgatókönyv lehetetlen.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Történelmi csapás érte Ukrajnát: hatalmas támadásra indultak az Szu-34-esek
Ez minden eddigit felülmúlt.
Rakétaverseny robbant ki a felemelkedő nagyhatalmak között: ez termonukleáris háborúval is fenyegethet
Mindenki növeli az erőit.
Végre itt a fordulat az időjárásban: a jövő héttől jelentősen megváltozik a helyzet
Búcsúznak a hajnali fagyok.
Mekkora kifektetést végeznek a magyar multik? Az MNB új adataival tisztább lett a kép
Magyarország egyre markánsabban tőkekihelyező gazdaság is.
Meghökkentő felfedezés: a diétás üdítők veszélyesebbek lehetnek az egyik legfontosabb szervre, mint a cukrosak
Úgy tűnik, egyáltalán nem egészségesebbek.
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!