Zelenszkij kemény üzenetet küldött Moszkvának: ilyen ajándékot soha nem adunk az agresszornak
Portfolio
Zelenszkij elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem ad területi engedményeket Oroszországnak, és a szövetségeseivel együtt fokozza a nyomást az igazságos béke elérése érdekében - jelentette a RBK.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Európával való hosszú távú együttműködés és valódi eredmények elérése most kulcsfontosságú mind rövid, mind hosszú távon.

Szinte minden nap kommunikálunk vezetőkkel, hogy biztosítsuk a közös álláspontot Európában az Oroszországra gyakorolt nyomással kapcsolatban. Az agresszornak nem adunk ajándékokat és nem felejtünk. Világosan látjuk, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent

- mondta Zelenszkij.

Az elnök nyilatkozata akkor hangzott el, amikor amerikai médiajelentések szerint Vlagyimir Putyin állítólag kész területi engedményeket tenni Ukrajnában. A The Washington Post információi szerint

Putyin azt közölte Trumppal, hogy a Donyecki régió teljes ellenőrzéséért cserébe kivonná az orosz erőket a Zaporizzsjai és Herszoni régiókból.

Ez nem új követelés Oroszország részéről, amely korábban is többször felszólította Ukrajnát, hogy teljesen vonuljon ki a Donyecki és Luhanszki régiókból. Zelenszkij többször is hangsúlyozta, hogy egy ilyen forgatókönyv lehetetlen.

Lesújtó előrejelzés érkezett: az IMF kimondta, hogy még meddig tarthat az ukrajnai háború

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

