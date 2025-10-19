Zelenszkij kemény üzenetet küldött Moszkvának: ilyen ajándékot soha nem adunk az agresszornak

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Európával való hosszú távú együttműködés és valódi eredmények elérése most kulcsfontosságú mind rövid, mind hosszú távon.

Szinte minden nap kommunikálunk vezetőkkel, hogy biztosítsuk a közös álláspontot Európában az Oroszországra gyakorolt nyomással kapcsolatban. Az agresszornak nem adunk ajándékokat és nem felejtünk. Világosan látjuk, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent

- mondta Zelenszkij.

There should be zero Russian energy in Europe. The signals from America are clear—they are ready to supply as much gas and oil as needed to replace Russian supplies. Our region has the necessary infrastructure and potential to contribute to Europe’s energy independence way more. pic.twitter.com/IHyUFEmvom https://t.co/IHyUFEmvom — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2025

Az elnök nyilatkozata akkor hangzott el, amikor amerikai médiajelentések szerint Vlagyimir Putyin állítólag kész területi engedményeket tenni Ukrajnában. A The Washington Post információi szerint

Putyin azt közölte Trumppal, hogy a Donyecki régió teljes ellenőrzéséért cserébe kivonná az orosz erőket a Zaporizzsjai és Herszoni régiókból.

Ez nem új követelés Oroszország részéről, amely korábban is többször felszólította Ukrajnát, hogy teljesen vonuljon ki a Donyecki és Luhanszki régiókból. Zelenszkij többször is hangsúlyozta, hogy egy ilyen forgatókönyv lehetetlen.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images