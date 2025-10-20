Az EU legfelsőbb szintjeiről érkezett vélemény a budapesti békecsúcsról

Az lenne a helyes, ha Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalna egymással, mert végső soron nekik kell megegyezniük - mondta Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a budapesti békecsúcs kapcsán.

Az én kívánságom az lett volna, hogy (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnök találkozzon (Vlagyimir) Putyin orosz elnökkel, mert tulajdonképpen nekik kell megegyezniük

- jelentette ki Kaja Kallas hétfőn Luxembourgban arra az újságírói kérdésre válaszolva, "nem gondolja-e, hogy arculcsapás, hogy (az amerikai elnök, Donald) Trump Budapesten találkozik Putyinnal, európaiak pedig nem lesznek ott".

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kallas azt mondta:

Az lenne a helyes, ha Zelenszkij és Putyin tárgyalnának, hiszen végső soron nekik kell megegyezniük

– hangsúlyozta.

Hozzátette:

Ami Budapestet illeti: nem jó azt látni, hogy egy olyan személy, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság körözése alatt áll, európai országba érkezik. Ismét felmerül a kérdés, lesz-e ennek bármilyen eredménye.

A főképviselő ugyanakkor elismerte, hogy minden békekezdeményezést üdvözölnek, köztük Donald Trump erőfeszítéseit is, de – mint mondta – nem az érezhető, hogy Oroszország valóban békét akarna. Hangsúlyozta: Moszkva csak az erőből ért, és csak akkor hajlandó tárgyalni, ha valóban nyomás alá kerül.

Jelenleg még nem látjuk ezt a nyomást, ezért arról is tárgyalunk, mit tehetünk még Ukrajna támogatása érdekében

– tette hozzá Kallas.

A főképviselő megerősítette, hogy az Európai Unió a héten várhatóan elfogadja a 19. szankciós csomagot Oroszországgal szemben. Bár a döntés hétfőn még nem születik meg, az uniós tagországok állam- és kormányfőinek csütörtöki találkozóján is napirenden lesz a kérdés – mondta.

Megjegyzés: Az MTI a hír első változatában olyan szavakat adott Kaja Kallas szájába, amelyeket a főképviselő nem mondott. A cikket javítottuk, az olvasóktól elnézést kérünk.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl