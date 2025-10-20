Baljós nyilatkozat hangzott el a budapesti békecsúcs előtt: nagyon úgy tűnik, hogy a Kreml nem kér Trump ajánlatából

A TASZSZ jelentése szerint Peszkov reagált Trump vasárnapi szavaira, melyek szerint a jelenlegi frontvonalak mellett kellene befagyasztani az ukrajnai háborút.
Az orosz-amerikai kapcsolatok során többször is felvetődött ez a téma különböző árnyalatokkal, és az orosz fél minden alkalommal választ adott. Ez a válasz jól ismert, az Oroszországi Föderáció álláspontjának következetessége nem változik
– fogalmazott a szóvivő.
Bár Peszkov nem mondott konkrétan nemet Trump felvetésére, tavaly novemberben, még Joe Biden elnöksége idején a Kreml alapvetően elutasított egy a háború befagyasztására vonatkozó felvetést.
Az elnök többször is elmondta, hogy a konfliktus befagyasztásának semmilyen lehetősége nem fog működni számunkra. Fontos, hogy elérjük a céljainkat
– fogalmazott akkor Peszkov.
Moszkva több ízben kijelentette, hogy minimális céljai közé tartozik a Donbasz, vagyis Luhanszk és Donyeck megye elfoglalása. Míg Luhanszk már lényegében teljesen orosz kézen van, Donyeckben olyan fontos erődvárosok vannak még ukrán kézen, mint Szlovjanszk és Kramatorszk. Ezek átadása Ukrajna részéről azt jelentené, hogy megnyílik az út az orosz hadsereg előtt nyugati irányba, ezért egy ilyen egyezménybe Kijev semmiképpen nem menne bele.
Sajtóinformációk szerint Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való pénteki találkozóján először azt mondta ukrán kollégájának, hogy bele kellene egyeznie a teljes Donbasz átadásába. Miután Zelenszkij ebbe nem ment bele, ezután foglalta el azt az álláspontot, hogy a jelenlegi frontvonalaknál kellene befagyasztani a konfliktust.
Trump vasárnap tagadta, hogy a Donbasz átadását kérte volna az ukrán elnöktől.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén
Minden kiderül a szektor legújabb trendjeiről.
Budapesti békecsúcs: azt mondják, Putyin nem akar békét – Csak Ukrajna kapitulációja elfogadható
Sorra kritizálják az európai vezetők a háború lezárására indított tárgyalásokat.
Egy korszak vége? – Az ukránok bemutatták az új csodafegyvert, a Sahed-gyilkos drónt
Videó is készült a General Cseresnja Bulletről.
Példa nélküli együttműködést jelentettek be a magyar biztosítási piacon
Eltűnnek a függő ügynöki hálózatok?
Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata
Az ágazat túl van a mélyponton.
Elmondta Zelenszkij, szerinte miért nem volt jó ötlet Budapestre tenni a békecsúcsot
Az ukrán elnök ennek ellenére kész eljönni Magyarországra.
Ez lenne a megoldás Trump vámjaira? Újabb ország terelné a nyugdíjpénzeket hazai befektetésekbe
Az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.
Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában
Jónap Richárd írása.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?