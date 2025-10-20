  • Megjelenítés
Baljós nyilatkozat hangzott el a budapesti békecsúcs előtt: nagyon úgy tűnik, hogy a Kreml nem kér Trump ajánlatából
Baljós nyilatkozat hangzott el a budapesti békecsúcs előtt: nagyon úgy tűnik, hogy a Kreml nem kér Trump ajánlatából

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő hétfői sajtótájékoztatóján arra utalt, hogy Donald Trump amerikai elnök javaslata az ukrajnai háború befagyasztásáról Moszkva számára nem járható út.

A TASZSZ jelentése szerint Peszkov reagált Trump vasárnapi szavaira, melyek szerint a jelenlegi frontvonalak mellett kellene befagyasztani az ukrajnai háborút.

Az orosz-amerikai kapcsolatok során többször is felvetődött ez a téma különböző árnyalatokkal, és az orosz fél minden alkalommal választ adott. Ez a válasz jól ismert, az Oroszországi Föderáció álláspontjának következetessége nem változik

– fogalmazott a szóvivő.

Bár Peszkov nem mondott konkrétan nemet Trump felvetésére, tavaly novemberben, még Joe Biden elnöksége idején a Kreml alapvetően elutasított egy a háború befagyasztására vonatkozó felvetést.

Az elnök többször is elmondta, hogy a konfliktus befagyasztásának semmilyen lehetősége nem fog működni számunkra. Fontos, hogy elérjük a céljainkat

– fogalmazott akkor Peszkov.

Moszkva több ízben kijelentette, hogy minimális céljai közé tartozik a Donbasz, vagyis Luhanszk és Donyeck megye elfoglalása. Míg Luhanszk már lényegében teljesen orosz kézen van, Donyeckben olyan fontos erődvárosok vannak még ukrán kézen, mint Szlovjanszk és Kramatorszk. Ezek átadása Ukrajna részéről azt jelentené, hogy megnyílik az út az orosz hadsereg előtt nyugati irányba, ezért egy ilyen egyezménybe Kijev semmiképpen nem menne bele.

Sajtóinformációk szerint Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való pénteki találkozóján először azt mondta ukrán kollégájának, hogy bele kellene egyeznie a teljes Donbasz átadásába. Miután Zelenszkij ebbe nem ment bele, ezután foglalta el azt az álláspontot, hogy a jelenlegi frontvonalaknál kellene befagyasztani a konfliktust.

Trump vasárnap tagadta, hogy a Donbasz átadását kérte volna az ukrán elnöktől.

