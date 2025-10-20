Békecsúcs Budapesten: itt vannak Putyin követelései – Ebből nehezen lesz így béke

Trump pénteken állítólag azzal érvelt Zelenszkijnek, hogy ha nem fogadja el az orosz békefeltételeket, el fogja veszíteni a háborút és így egész Ukrajnát. A zárt ajtós tárgyalás állítólag kifejezetten feszült volt, Trump többször is káromkodott és megemelte hangját a kijevi vezetővel szemben – írta a lap.

Az El Pais arra is kitért, hogy

az orosz békefeltételek jó eséllyel változatlanok 2025 augusztusa óta, amikor Putyin elnök személyesen is találkozott Trumppal.

A lap arról ír, hogy erre most is utalt az orosz vezető, amikor az elnökkel beszélt telefonon.

Putyin két előfeltételt szabott a tűzszünethez, békéhez, béketárgyaláshoz:

Trump nem adhat Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának, Ukrajnának át kell adnia a teljes Donbasz régiót orosz ellenőrzés alá.

Putyin arra továbbra is hajlandó, hogy Herszon és Zaporizzsja megyékben befagyassza a frontvonalat és ukrán ellenőrzés alatt hagyja a megyeszékelyeket (az atomerőművet viszont viszik az oroszok.)

Az El Pais azt írja: a Trump-Zelenszkij találkozó vége az lett, hogy Zelenszkij győzte meg Trumpot arról, hogy a Donbasz átadása helyett inkább lobbizzon a frontvonalak befagyasztásáért, ezt talán az amerikai elnök is elfogadta, aki erre tegnapi nyilatkozatában is utalt.

Bár Trump és Zelenszkij látszólag megállapodtak a helyzet rendezésében, Vlagyimir Putyin valószínűleg továbbra is az egész Donbaszt követeli majd,

továbbra sem látszik, hogy a budapesti békecsúcson hogy sikerülne majd e kérdésben bármilyen kompromisszumot elérni.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images