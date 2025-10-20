Békecsúcs Budapesten: Ukrajna tűzszünetről beszél – Megérkezett Kijevből a javaslat

Ukrajna azt javasolta, hogy ha szóba kerül a következő béketárgyalásokon, például a budapesti békecsúcson a tűzszünet kérdése, teljes és átfogó tűzszünetről érdemes csak tárgyalni, nem pedig korlátozott, például energetikai objektumokra kiterjedő korlátozásokat célszerű bevezetni.

A tűzszünet kérdéséről Vagyim Szkibickij helyettes ukrán energiaügyi miniszter beszélt, a téma elsősorban egy részleges, Ukrajna energetikai létesítményeit védő tűzszünet kapcsán merült fel.

Szkibickij azzal érvelt:

szerinte semmi értelme nincsen bármilyen részleges tűzszünetnek, hiszen számos ilyen volt érvényben 2014 óta, de Oroszország soha nem tartotta ezeket be.

Az ukrán vezető úgy látja: lehet tárgyalni az energetikai létesítmények elleni támadások korlátozásáról, de csak akkor van ennek értelme ilyen dialógusnak, ha a tárgyalásokat egy átfogó tűzszünettel is összekötik.

Az eseményről beszámoló RBK arra is kitért: Ukrajna most minden adatot átad az Egyesült Államoknak, amely Oroszország tűzszünet-sértéseiről szól. Az USA és Oroszország elnöke várhatóan két héten belül fog tárgyalni, Budapesten a háború lezárásáról.

Hosszas ellenkezés után végül Ukrajna javasolta (Donald Trump elnök nyomására), hogy Kijev és Moszkva kössön tűzszünetet, idén tavasszal: a Kreml ezt lényegében elutasította, arra hivatkozva, hogy ez csak időt adna Ukrajnának rendezni a sorait és még több fegyvert hadrendbe állítani.

