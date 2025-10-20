Budapesti békecsúcs: azt mondják, Putyin nem akar békét – Csak Ukrajna kapitulációja elfogadható

Valtonen úgy látja, „világos,” hogy
Putyin nem békét akar, hanem hatalmat akar.”
„Zelenszkij elnöknek nem a kapitulációban van szüksége segítségre, hanem abban, hogy megvédje a szabadságot és az emberek abbéli jogait, hogy válasszanak” – mondta a finn vezető.
Úgy látja, Európának részt kell vennie az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokon, mert ez egyszerre Európa biztonságáról is szól.
Valtonen hangsúlyozta: Európának minden támogatást meg kell adnia Ukrajna számára, hogy a telet átvészelje, mint nemzet, legyen szó fegyverekről, vagy az ország infrastruktúráját működtető energetikai támogatásokról.
Finnország az Ukrajna elleni orosz invázió miatt lett a NATO tagja, 2023 áprilisában.
