Budapesti békecsúcs: azt mondják, Putyin nem akar békét – Csak Ukrajna kapitulációja elfogadható
Budapesti békecsúcs: azt mondják, Putyin nem akar békét – Csak Ukrajna kapitulációja elfogadható

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akar békét, a Nyugatnak tovább kell támogatnia Ukrajnát fegyverekkel és más eszközökkel, nem szabad hagyni, hogy Oroszország katonai agressziója a megtámadott ország kapitulációjához vezessen – jelentette ki Elina Valtonen finn külügyminiszter.

Valtonen úgy látja, „világos,” hogy

Putyin nem békét akar, hanem hatalmat akar.”

„Zelenszkij elnöknek nem a kapitulációban van szüksége segítségre, hanem abban, hogy megvédje a szabadságot és az emberek abbéli jogait, hogy válasszanak” – mondta a finn vezető.

Úgy látja, Európának részt kell vennie az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokon, mert ez egyszerre Európa biztonságáról is szól.

Valtonen hangsúlyozta: Európának minden támogatást meg kell adnia Ukrajna számára, hogy a telet átvészelje, mint nemzet, legyen szó fegyverekről, vagy az ország infrastruktúráját működtető energetikai támogatásokról.

Finnország az Ukrajna elleni orosz invázió miatt lett a NATO tagja, 2023 áprilisában.

