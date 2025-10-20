  • Megjelenítés
Diplomáciai bomba: egy ország kész segíteni Putyin magyarországi útjában, hiába az elfogatóparancs
Vlagyimir Putyin előtt kész megnyitni országa légterét a bolgár kormány, hogy az orosz elnök Budapestre repülhessen a Donald Trump amerikai államfővel tervezett békecsúcsra – ez az első uniós ország, amely ilyen gesztust tesz Moszkva felé a háború kezdete óta. A döntés éles ellentétben áll az EU-tagállamok többségével, amelyek továbbra is zárva tartják légterüket az orosz gépek előtt – számolt be a Reuters.

A bolgár külügyminiszter bejelentette, hogy

Bulgária készen áll arra, hogy saját légterét megnyissa az orosz elnök, Vlagyimir Putyin számára, amennyiben ő és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Budapesten tartandó csúcstalálkozója előtt erre szükség lenne.

A döntés különösen fontos annak fényében, hogy az Európai Unió jelentős részében – köztük több tagállamban – az orosz repülőgépek – így az orosz állami gépek is – továbbra sem léphetnek be az uniós légterekbe.

Bulgária ugyanakkor jelezte, hogy támogatja Ukrajna számára a békefolyamatokat, aktívan részt vesz a fekete-tengeri és balkáni biztonsági együttműködésekben, mégis kész „hozzájárulni” a találkozó technikai lebonyolításához is.

A magyar kormány előzetesen vállalta, hogy biztosítja Putyin be- és kilépését Magyarországra a találkozó alkalmával, még akkor is, ha az elnök ellen érvényben van Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kibocsátott elfogatóparancs.

A szervezetből ugyan Magyarország idén áprilisban kilépett már, de a nemzetközi jog szerint 2026 nyaráig végre kell hajtania a kiadott elfogatóparancsokat.

Az ügy diplomáciai hullámokat vethet: az EU több tagállama – különösen a balti államok – határozottan jelezte, hogy nem tartaná elfogadhatónak egy háborús bűnökkel vádolt vezető részvételét uniós területen, és figyelmeztettek, hogy az ilyen megállapodások sérthetik az unió közös biztonsági és értékalapú politikáját.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

