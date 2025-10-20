  • Megjelenítés
Egy korszak vége? – Az ukránok bemutatták az új csodafegyvert, a Sahed-gyilkos drónt
Egy korszak vége? – Az ukránok bemutatták az új csodafegyvert, a Sahed-gyilkos drónt

Portfolio
A General Cseresnja ukrán katonai magánvállalat bejelentette, olyan drónt fejlesztettek, amely képes elfogni az iráni gyártmányú Sahed (oroszul Gerany) drónokat – írja a Mezha.
A „General Cseresnja Bullet” nevű drón kifejlesztését a cég Facebook-oldalán jelentette be, és videót is mellékeltek róla.

A fejlesztők szerint

a drón létrehozása lehetővé teszi az ukrán infrastrukturális létesítmények, lakónegyedek és az emberi életek védelmét.

Korábban a vállalat már az orosz Gerbera drónok ellen is kifejlesztett egy elfogó drónt, a „General Cseresnja AIR”-t.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

