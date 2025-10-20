Egy korszak vége? – Az ukránok bemutatták az új csodafegyvert, a Sahed-gyilkos drónt

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A „General Cseresnja Bullet” nevű drón kifejlesztését a cég Facebook-oldalán jelentette be, és videót is mellékeltek róla.

A fejlesztők szerint

a drón létrehozása lehetővé teszi az ukrán infrastrukturális létesítmények, lakónegyedek és az emberi életek védelmét.

Korábban a vállalat már az orosz Gerbera drónok ellen is kifejlesztett egy elfogó drónt, a „General Cseresnja AIR”-t.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images